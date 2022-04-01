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https://arabic.sputniknews.com/20220401/باحث-اقتصادي-الغاز-الروسي-هو-الكارت-الرابح-وأوروبا-ستنصاع-في-النهاية-1060733498.html
باحث اقتصادي: الغاز الروسي هو "الورقة الرابحة" وأوروبا ستنصاع في النهاية
باحث اقتصادي: الغاز الروسي هو "الورقة الرابحة" وأوروبا ستنصاع في النهاية
قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي، محمد موسى، إن خطوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع الروبل كشرط أساسي في الدفع لعقود الغاز الروسي أربكت الساحة الاقتصادية... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:52+0000
2022-04-01T12:14+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأكد موسى في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الأوروبيين لا يملكون القبول أو الرفض لقرار روسيا".وأوضح أن "هولندا وألمانيا يستهلكان 60 مليون طن من الغاز الروسي بقرابة 30 مليار دولار سنويا"، ما يعني أن هذه الدول "لا تمتلك تغيير سياستها بموضوع الدفع بالروبل".وأضاف: "الغاز الروسي له دور كبير في اقتصادات الدول الصناعية دوليا بالنسبة للدول الكبرى وبالرغم من أن الدوحة شهدت الفترة الأخيرة زيارات متعددة من مسؤولين أوروبيين إلا أن تصريح وزير الطاقة القطري أكد عدم القدرة على ملء فراغ روسيا وتستطيع فقط توريد 15 في المئة مما تورده روسيا وهي نسبة غير كافية". وذكر أن "الولايات المتحدة لن تستطيع أن تضع بديلا للطاقة الروسية وربما يكون هناك فرص لبعض الدول لكن ليس بالمقدور إيصال كميات الغاز المطلوبة لأوروبا ما يعني أن الغاز الروسي هو الكارت الرابح اليوم بيد السلطة السياسية، ما يعني أن الأوروبيين سينصاعون بالنهاية وإلا ستكون الكوارث كبيرة على الاقتصاد العالمي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن على الدول "غير الصديقة" أن تدفع ثمن واردات الغاز ابتداء من أول أبريل بالروبل. وقال بوتين بعد توقيع مرسوم بهذا الصدد، إن على الأوروبيين ودول أخرى تعد "غير صديقة" "فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية". وحذر بوتين من أن التخلف عن الدفع بالروبل سيؤدي إلى إيقاف إمدادات الغاز لهذه الدول. وفي المقابل، رفضت الشركات والحكومات الغربية أي خطوة لتعديل عقود إمدادات الغاز بهدف تغيير عملة الدفع.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/خبير-يوضح-هدف-بوتين-من-بيع-الغاز-الروسي-مقابل-الروبل-1060721867.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن, العالم

باحث اقتصادي: الغاز الروسي هو "الورقة الرابحة" وأوروبا ستنصاع في النهاية

11:52 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 01.04.2022)
© Depositphotos / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Depositphotos / Alex1-3
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قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي، محمد موسى، إن خطوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع الروبل كشرط أساسي في الدفع لعقود الغاز الروسي أربكت الساحة الاقتصادية والسياسية في أوروبا وجاءت كخطوة مضادة للعقوبات الغربية.
وأكد موسى في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الأوروبيين لا يملكون القبول أو الرفض لقرار روسيا".
وأوضح أن "هولندا وألمانيا يستهلكان 60 مليون طن من الغاز الروسي بقرابة 30 مليار دولار سنويا"، ما يعني أن هذه الدول "لا تمتلك تغيير سياستها بموضوع الدفع بالروبل".
وأضاف: "الغاز الروسي له دور كبير في اقتصادات الدول الصناعية دوليا بالنسبة للدول الكبرى وبالرغم من أن الدوحة شهدت الفترة الأخيرة زيارات متعددة من مسؤولين أوروبيين إلا أن تصريح وزير الطاقة القطري أكد عدم القدرة على ملء فراغ روسيا وتستطيع فقط توريد 15 في المئة مما تورده روسيا وهي نسبة غير كافية".
وذكر أن "الولايات المتحدة لن تستطيع أن تضع بديلا للطاقة الروسية وربما يكون هناك فرص لبعض الدول لكن ليس بالمقدور إيصال كميات الغاز المطلوبة لأوروبا ما يعني أن الغاز الروسي هو الكارت الرابح اليوم بيد السلطة السياسية، ما يعني أن الأوروبيين سينصاعون بالنهاية وإلا ستكون الكوارث كبيرة على الاقتصاد العالمي".
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
خبير يوضح هدف بوتين من بيع الغاز الروسي مقابل الروبل
08:19 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن على الدول "غير الصديقة" أن تدفع ثمن واردات الغاز ابتداء من أول أبريل بالروبل.
وقال بوتين بعد توقيع مرسوم بهذا الصدد، إن على الأوروبيين ودول أخرى تعد "غير صديقة" "فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية".
وحذر بوتين من أن التخلف عن الدفع بالروبل سيؤدي إلى إيقاف إمدادات الغاز لهذه الدول.
وفي المقابل، رفضت الشركات والحكومات الغربية أي خطوة لتعديل عقود إمدادات الغاز بهدف تغيير عملة الدفع.
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