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https://arabic.sputniknews.com/20220401/بايدن-يثير-جدلا-واسعا-بقوله-المتحولون-جنسيا-خلقوا-على-صورة-الرب-1060734388.html
بايدن يثير جدلا واسعا بقوله "المتحولون جنسيا خلقوا على صورة الرب"
بايدن يثير جدلا واسعا بقوله "المتحولون جنسيا خلقوا على صورة الرب"
أثارت جملة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تغريدة بمناسبة الاحتفال بيوم "المتحولين جنسيا"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:09+0000
2022-04-01T12:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقال بايدن في التغريدة: "إلى كل شخص يحتفل بيوم المتحولين جنسيا للظهور، أريدك أن تعرف أن رئيسك يراك.. وإدارتي بأكملها تراك على ما أنت - خلقت على صورة الرب وتستحق الكرامة والاحترام والدعم".يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أصدر أمرا تنفيذيا مطلع العام 2021 لإلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس السابق، دونالد ترامب على معظم الأمريكيين المتحولين الجنسيين الذين يريدون الانضمام للجيش.ونشر البيت الأبيض حينها بيانا أوضح فيه أن الرئيس بايدن "يعتقد أن الهوية الجنسية لا يجب أن تمنع الناس من الانضمام للخدمة العسكرية"، مؤكدا أن "قوة أمريكا تكمن في التعددية".تشير التقديرات إلى أن 5.6% من الأمريكيين يعتبرون مثليي الجنس أو ثنائيي الجنس أو متحولين جنسيا، وذلك تبعا لبعض الدراسات التي قامت بها مؤسسة "غالوب" الأمريكية.وتعتبر هذه النسبة التي قدمتها الدراسة مرتفعة عما كانت عليه في عام 2017 والتي بلغت حينها ما يقارب 4.5%، بحسب ما ذكرت وكالة "nbcnews" الأمريكية.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن يثير جدلا واسعا بقوله "المتحولون جنسيا خلقوا على صورة الرب"

12:09 GMT 01.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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أثارت جملة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تغريدة بمناسبة الاحتفال بيوم "المتحولين جنسيا"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بايدن في التغريدة: "إلى كل شخص يحتفل بيوم المتحولين جنسيا للظهور، أريدك أن تعرف أن رئيسك يراك.. وإدارتي بأكملها تراك على ما أنت - خلقت على صورة الرب وتستحق الكرامة والاحترام والدعم".
يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أصدر أمرا تنفيذيا مطلع العام 2021 لإلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس السابق، دونالد ترامب على معظم الأمريكيين المتحولين الجنسيين الذين يريدون الانضمام للجيش.
ونشر البيت الأبيض حينها بيانا أوضح فيه أن الرئيس بايدن "يعتقد أن الهوية الجنسية لا يجب أن تمنع الناس من الانضمام للخدمة العسكرية"، مؤكدا أن "قوة أمريكا تكمن في التعددية".
تشير التقديرات إلى أن 5.6% من الأمريكيين يعتبرون مثليي الجنس أو ثنائيي الجنس أو متحولين جنسيا، وذلك تبعا لبعض الدراسات التي قامت بها مؤسسة "غالوب" الأمريكية.
وتعتبر هذه النسبة التي قدمتها الدراسة مرتفعة عما كانت عليه في عام 2017 والتي بلغت حينها ما يقارب 4.5%، بحسب ما ذكرت وكالة "nbcnews" الأمريكية.
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