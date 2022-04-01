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بايدن يرحب بإنشاء نقابة للعاملين لدى "أمازون" وسط استياء الشركة
بايدن يرحب بإنشاء نقابة للعاملين لدى "أمازون" وسط استياء الشركة
رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بتصويت موظفي شركة "أمازون" في نيويورك، لتشكيل أول نقابة أمريكية للعاملين لدى عملاق التجارة الإلكترونية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T19:45+0000
2022-04-01T19:45+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
شركة أمازون
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وقالت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: "الرئيس سعيد لرؤية العمال يضمنون سماع أصواتهم فيما يتعلق بالقرارات المهمة في مكان العمل"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأضافت: "إنه يؤمن إيمانا راسخا بأن كل عامل في كل ولاية يجب أن يكون لديه خيار حر وعادل للانضمام إلى نقابة، والحق في المفاوضة الجماعية مع صاحب العمل".صوّت عمال "أمازون" في نيويورك، الجمعة، لإطلاق أول نقابة أمريكية للعاملين لدى عملاق التجارة الإلكترونية، وهو ما يمثل علامة فارقة لشركة عارضت بشدة العمل المنظم في قوتها العاملة الضخمة.وقال مؤسس النقابة كريستيان سمولز مازحًا بعدما صوت العمال لصالح قرار تشكيل الكيان المعبر عنهم: "نريد أن نشكر جيف بيزوس (مؤسس الشركة) على ذهابه إلى الفضاء لأنه أثناء وجوده هناك كنا ننظم للناس".فيما أشارت "أمازون" إلى "خيبة الأمل" بشأن النتيجة، وقالت إنها تقوم بتقييم خياراتها، بما في ذلك "تقديم اعتراضات على أساس التأثير غير المناسب وغير المبرر" لمجلس علاقات العمل الوطني، الذي أشرف على التصويت.جادلت الشركة مرارا بأن تشكيل نقابة سوف يفسد العلاقة المباشرة للشركة مع العمال ويمثل قفزة إلى المجهول، دون ضمان أن ينتهي الأمر بالموظفين بأجور أفضل أو بأمان وظيفي أفضل.ومع ذلك، لم يرحب كل العاملين بفكرة إنشاء النقابة، حيث جاء تصويت العاملين في منشأة "جيه إف كيه 8" التي تقود الفكرة- بموافقة 2654 عاملا ورفض 2131 آخرين.
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, شركة أمازون

بايدن يرحب بإنشاء نقابة للعاملين لدى "أمازون" وسط استياء الشركة

19:45 GMT 01.04.2022
© AP Photo / Ted S. Warren, Fileمؤسس موقع أمازون جيف بزوز
مؤسس موقع أمازون جيف بزوز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Ted S. Warren, File
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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بتصويت موظفي شركة "أمازون" في نيويورك، لتشكيل أول نقابة أمريكية للعاملين لدى عملاق التجارة الإلكترونية.
وقالت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: "الرئيس سعيد لرؤية العمال يضمنون سماع أصواتهم فيما يتعلق بالقرارات المهمة في مكان العمل"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضافت: "إنه يؤمن إيمانا راسخا بأن كل عامل في كل ولاية يجب أن يكون لديه خيار حر وعادل للانضمام إلى نقابة، والحق في المفاوضة الجماعية مع صاحب العمل".
صوّت عمال "أمازون" في نيويورك، الجمعة، لإطلاق أول نقابة أمريكية للعاملين لدى عملاق التجارة الإلكترونية، وهو ما يمثل علامة فارقة لشركة عارضت بشدة العمل المنظم في قوتها العاملة الضخمة.
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وقال مؤسس النقابة كريستيان سمولز مازحًا بعدما صوت العمال لصالح قرار تشكيل الكيان المعبر عنهم: "نريد أن نشكر جيف بيزوس (مؤسس الشركة) على ذهابه إلى الفضاء لأنه أثناء وجوده هناك كنا ننظم للناس".
فيما أشارت "أمازون" إلى "خيبة الأمل" بشأن النتيجة، وقالت إنها تقوم بتقييم خياراتها، بما في ذلك "تقديم اعتراضات على أساس التأثير غير المناسب وغير المبرر" لمجلس علاقات العمل الوطني، الذي أشرف على التصويت.
جادلت الشركة مرارا بأن تشكيل نقابة سوف يفسد العلاقة المباشرة للشركة مع العمال ويمثل قفزة إلى المجهول، دون ضمان أن ينتهي الأمر بالموظفين بأجور أفضل أو بأمان وظيفي أفضل.
ومع ذلك، لم يرحب كل العاملين بفكرة إنشاء النقابة، حيث جاء تصويت العاملين في منشأة "جيه إف كيه 8" التي تقود الفكرة- بموافقة 2654 عاملا ورفض 2131 آخرين.
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