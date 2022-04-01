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https://arabic.sputniknews.com/20220401/بعد-بروس-ويليس-جيم-كاري-يخطط-لاعتزال-التمثيل-1060751379.html
بعد بروس ويليس... جيم كاري يخطط لاعتزال التمثيل
بعد بروس ويليس... جيم كاري يخطط لاعتزال التمثيل
كشف الممثل الكوميدي الأمريكي، جيم كاري، أنه يخطط لاعتزال التمثيل.‏ 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T19:27+0000
2022-04-01T19:27+0000
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وأشار كاري (60 عاما) في تصريحات لبرنامج "Access Hollywood" إلى أنه يخطط للتقاعد من التمثيل بعد طرح الجزء الثاني من فيلمه "سونيك: القنفذ" في دور العرض السينمائية يوم 8 نيسان/ أبريل الجاري، والمستوحى عن أشهر شخصيات لعبة الفيديو "سيغا".وقال جيم كاري في تصريحاته: "حسنا، إنني أتقاعد، نعم على الأرجح، أنا جاد إلى حد ما، لكن هذا يعتمد على الظروف، فإذا أحضر الملائكة نوعا من النص المكتوب بالحبر الذهبي ليخبروني أنه سيكون من المهم حقا أن يشاهده الناس قد أواصل مشواري الفني، لكنني آخذ استراحة".وواصل كاري التأكيد على أنه استمتع بالحياة بعيدا عن دائرة الضوء، ورسم اللوحات الفنية، وقضاء الوقت مع أسرته.وأوضح: "أنا حقا أحب حياتي الهادئة، وأحب حقا وضع الطلاء على القماش، وأنا حقا أحب حياتي الروحية، وأشعر إنني قدمت ما يكفي، لقد اكتفيت".ويأتي إعلان جيم كاري عن تخطيطه التقاعد بعد أيام قليلة من إعلان الممثل الأمريكي، بروس ويليس، اعتزاله التمثيل بسبب عدم قدرته على الكلام نتيجة ظروفه المرضية.وانطلقت نجومية جيم كاري في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعدما لعب بطولة فيلم "القناع"، وتحفل مسيرته بالعديد من الأفلام الكوميدية الناجحة، منها "Dumb &amp; Dumber" و"Ace Ventura"، و"Lair Liar" و"The Truman Show".يشار إلى أن جيم كاري سخر في عام 2020 من مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية آنذاك، جو بايدن، في برنامج الاسكتشات الكوميدية، "Saturday Night Live".وظهر كاري في الحلقة متنكرا في هيئة جو بايدن، وشارك في مناظرة مع منافسه، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يجسد دوره، الممثل الأمريكي، أليك بالدوين.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/بروس-ويليس-يعتزل-التمثيل-بعد-إصابته-بمرض-أفقده-القدرة-على-الكلام-1060667970.html
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مجتمع, منوعات

بعد بروس ويليس... جيم كاري يخطط لاعتزال التمثيل

19:27 GMT 01.04.2022
© AP Photo / Chris Pizzelloجيم كاري
جيم كاري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
جيم كاري
© AP Photo / Chris Pizzello
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كشف الممثل الكوميدي الأمريكي، جيم كاري، أنه يخطط لاعتزال التمثيل.‏
وأشار كاري (60 عاما) في تصريحات لبرنامج "Access Hollywood" إلى أنه يخطط للتقاعد من التمثيل بعد طرح الجزء الثاني من فيلمه "سونيك: القنفذ" في دور العرض السينمائية يوم 8 نيسان/ أبريل الجاري، والمستوحى عن أشهر شخصيات لعبة الفيديو "سيغا".
وقال جيم كاري في تصريحاته: "حسنا، إنني أتقاعد، نعم على الأرجح، أنا جاد إلى حد ما، لكن هذا يعتمد على الظروف، فإذا أحضر الملائكة نوعا من النص المكتوب بالحبر الذهبي ليخبروني أنه سيكون من المهم حقا أن يشاهده الناس قد أواصل مشواري الفني، لكنني آخذ استراحة".
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وواصل كاري التأكيد على أنه استمتع بالحياة بعيدا عن دائرة الضوء، ورسم اللوحات الفنية، وقضاء الوقت مع أسرته.
وأوضح: "أنا حقا أحب حياتي الهادئة، وأحب حقا وضع الطلاء على القماش، وأنا حقا أحب حياتي الروحية، وأشعر إنني قدمت ما يكفي، لقد اكتفيت".
ويأتي إعلان جيم كاري عن تخطيطه التقاعد بعد أيام قليلة من إعلان الممثل الأمريكي، بروس ويليس، اعتزاله التمثيل بسبب عدم قدرته على الكلام نتيجة ظروفه المرضية.
وانطلقت نجومية جيم كاري في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعدما لعب بطولة فيلم "القناع"، وتحفل مسيرته بالعديد من الأفلام الكوميدية الناجحة، منها "Dumb & Dumber" و"Ace Ventura"، و"Lair Liar" و"The Truman Show".
يشار إلى أن جيم كاري سخر في عام 2020 من مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية آنذاك، جو بايدن، في برنامج الاسكتشات الكوميدية، "Saturday Night Live".
وظهر كاري في الحلقة متنكرا في هيئة جو بايدن، وشارك في مناظرة مع منافسه، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يجسد دوره، الممثل الأمريكي، أليك بالدوين.
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