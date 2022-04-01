https://arabic.sputniknews.com/20220401/بوتين-يحذر-رفض-شراء-الغاز-الروسي-بالروبل-سيؤدي-إلى-إيقاف-العقودباشاغا-يتوقع-دخول-طرابلس-خلال-أيام-1060741593.html

بوتين يحذر: رفض شراء الغاز الروسي بالروبل سيؤدي إلى إيقاف العقود..باشاغا يتوقع دخول طرابلس خلال أيام

بوتين يحذر: رفض شراء الغاز الروسي بالروبل سيؤدي إلى إيقاف العقود..باشاغا يتوقع دخول طرابلس خلال أيام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على الدول "غير الصديقة"، أن تدفع ثمن واردات الغاز ابتداء من أول أبريل/ نيسان بالروبل. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T14:57+0000

2022-04-01T14:57+0000

2022-04-01T14:57+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوتين يحذر من أن رفض شراء الغاز الروسي بالروبل سيؤدي إلى إيقاف العقود... باشاغا يتوقع دخول طرابلس سلميا خلال أيام بوتين يحذر من أن رفض شراء الغاز الروسي بالروبل سيؤدي إلى إيقاف العقود... باشاغا يتوقع دخول طرابلس سلميا خلال أيام

وقال بوتين بعد توقيع مرسوم بهذا الصدد، إن على الأوروبيين ودول أخرى تعد غير صديقة، فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ويوكل المرسوم العمليات إلى بنك "غازبروم" المتفرع عن مجموعة الغاز العملاقة.وحذر بوتين من أن التخلف عن الدفع بالروبل سيؤدي إلى إيقاف العقود القائمة، وسوف تعتبر روسيا أن الدول غير الصديقة لم تف بالتزاماتها تجاه عقود الغاز إذا لم تدفع بالروبل ابتداء من الأول من أبريل.ورفضت الشركات والحكومات الغربية أي خطوة لتعديل عقود إمدادات الغاز بهدف تغيير عملة الدفع. ويستخدم معظم المشترين الأوروبيين اليورو.وأكد أن "الأوروبيين لا يملكون القبول أو الرفض لقرار روسيا"، موضحا أن "هولندا وألمانيا يستهلكان 60 مليون طن من الغاز الروسي بقرابة 30 مليار دولار سنويا"، ما يعني أن هذه الدول "لا تمتلك تغيير سياستها بموضوع الدفع بالروبل".وأضاف: "الغاز الروسي له دور كبير في اقتصادات الدول الصناعية دوليا بالنسبة للدول الكبرى وبالرغم من أن الدوحة شهدت الفترة الأخيرة زيارات متعددة من مسؤولين أوروبيين إلا أن تصريح وزير الطاقة القطري أكد عدم القدرة على ملء فراغ روسيا وتستطيع فقط توريد 15 في المئة مما تورده روسيا وهي نسبة غير كافية".وذكر أن "الولايات المتحدة لن تستطيع أن تضع بديلا للطاقة الروسية وربما يكون هناك فرص لبعض الدول لكن ليس بالمقدور إيصال كميات الغاز المطلوبة لأوروبا ما يعني أن الغاز الروسي هو الكارت الرابح اليوم بيد السلطة السياسية، ما يعني أن الأوروبيين سينصاعون بالنهاية وإلا ستكون الكوارث كبيرة على الاقتصاد العالمي".باشاغا يتوقع دخول حكومته إلى طرابلس سلميا خلال أيامقال فتحي باشاغا، الذي عينه البرلمان الليبي رئيسا للحكومة هذا الشهر، إنه يتوقع ممارسة مهامه في طرابلس خلال الأيام القادمة دون استخدام القوة، وسط مواجهة مستمرة منذ أسابيع بين الفصائل المتنافسة.ورفض عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى رئاسة حكومة انتقالية قبل عام في عملية سياسية دعمتها الأمم المتحدة، التخلي عن السلطة لباشاغا بعد انهيار خطة لإجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول، وظل متمركزا في العاصمة بدعم من بعض الفصائل المسلحة.قال المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش: "إن مفهوم الدولة الليبية تم اختزاله بوجود المؤسسات الرئيسية في طرابلس ولكن هذا لا يعني على الإطلاق بأن دخول طرابلس وحدها فقط هو الأساس لكيفية إدارة الدولة ولكن إصرار الأطراف الخارجية على عدم الاعتراف بأي شخص لا يستطيع الدخول طرابلس والسيطرة على مصرف ليبيا المركزي يشير إلى أن الدولة الليبية غير قائمة على الإطلاق، فقد اُختزلت في المؤسسات المهمة داخل طرابلس ومن يسيطر عليها، فهناك حالة من الحسرة على هذه الشرعية من الأطراف الخارجية وبالتالي الدخول لطرابلس يعني بأن من يسيطرون عليها سواء من الأطراف الداخلية الليبية أو الداعمين لهم وعلى رأسهم تركيا قد قبلوا بوجود البديل أي أن دخول طرابلس يعني وجود توافقات خارجية وتوافقات داخلية بين المجموعات المسلحة والسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وبالتالي الدخول إلى طرابلس يعني السيطرة على الدولة الليبية".السعودية تصنف 25 اسما وكيانا متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل الحوثيينأعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، تصنيف 25 اسما وكيانا قالت إنهم متورطون في أنشطة تسهيل عمليات تمويل لجماعة الحوثي التي تصفها بالإرهابية، مشيرة إلى أنهم يعملون بدعم من "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، بصفتهم شبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.وأوضحت رئاسة أمن الدولة، في بيان، أن هذا القرار جاء في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لها، وأنه يأتي بشكل منفرد ومنسق مع الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.وأكد على "أهمية هذا التصنيف في الوقت الراهن لبدء عملية التفاوض بدون أي نوع من الدعم المادي أو المعنوي من طهران أو أي دولة تقف خلف الحوثي، للوصول إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية".

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