https://arabic.sputniknews.com/20220401/بوتين-يوقع-على-القانون-الخاص-بالاتفاقيات-الجديدة-في-مجال-التنقيب-عن-المواد-الهيدروكربونية-وإنتاجها-1060735357.html

بوتين يوقع على القانون الخاص بالاتفاقيات الجديدة في مجال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها

بوتين يوقع على القانون الخاص بالاتفاقيات الجديدة في مجال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا بشأن الاتفاقيات الجديدة التي تم إبرامها في إطار الدراسة الجيولوجية والاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، بما في ذلك مخاطر... 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T12:16+0000

2022-04-01T12:16+0000

2022-04-01T12:16+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101627/98/1016279839_0:8:2805:1585_1920x0_80_0_0_873131447858f087d9ebd542be949531.jpg

يهدف القانون إلى تهيئة الظروف القانونية في روسيا للتنفيذ المشترك لمشاريع النفط والغاز، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال. وينص على إمكانية إبرام نوعين من الاتفاقات: اتفاقيات مخاطر الخدمة واتفاقيات إدارة التمويل للحالات التي لا توجد فيها حاجة لمشاركة جميع أطراف المشروع في اتفاقيات مخاطر الخدمة.يتضمن اتفاق مخاطر الخدمة التطوير المشترك لموقع أو جزء منه أو عدة قطع أرض أو تحت الأرض وفقًا لشروط استخدام باطن الأرض، بالإضافة إلى التوزيع بين الأطراف في اتفاقية المواد الخام الهيدروكربونية المستخرجة والمعادن المرتبطة بها أو النقدية أو غيرها أو العائدات أوالممتلكات من بيع المعادن المستخرجة. في الوقت نفسه، سيكون أطراف مثل هذا الاتفاق مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه الأطراف الثالثة عن جميع الالتزامات العامة بموجبه، بغض النظر عن أسباب حدوثها.قد يصاحب اتفاقية إدارة التمويل اتفاقية مخاطر الخدمة، ومهمة أطرافها هي توفير الأموال للشريك الإداري في اتفاقية مخاطر الخدمة، نظرًا لأن الأطراف في اتفاقية مخاطر الخدمة لا تعمل مباشرة على قطعة الأرض التحتية، ولكنها تستثمر فيها فقط، فإن القانون يوفر لهم الفرصة لتنظيم العلاقات بحرية قدر الإمكان. على وجه الخصوص، يسمح لأطراف الاتفاقية بإنشاء لجنة من المستثمرين، فضلاً عن إمكانية التمويل من أحد المشاركين في اتفاقية مخاطر الخدمة لمساهمة مشارك آخر في هذه الاتفاقية.يجب أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 10 أيام من نشره رسميًا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, فلاديمير بوتين