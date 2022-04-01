https://arabic.sputniknews.com/20220401/بورصة-لندن-تعلق-وضع-المعادن-الروسية-في-المستودعات-بسبب-زيادة-الرسوم-1060737797.html
بورصة لندن تعلق وضع المعادن الروسية في المستودعات بسبب زيادة الرسوم
بورصة لندن تعلق وضع المعادن الروسية في المستودعات بسبب زيادة الرسوم
أعلنت بورصة لندن للمعادن، اليوم الجمعة، أنها أوقفت مؤقتًا وضع بعض المعادن من روسيا، بما في ذلك النحاس والألمنيوم، في مستودعاتها وسط الزيادة الأخيرة في الرسوم... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T13:17+0000
2022-04-01T13:17+0000
2022-04-01T13:17+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وكانت المملكة المتحدة قد فرضت رسومًا إضافية بنسبة 35٪ على عدد من السلع التي منشؤها روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك المعادن، مثل الألمنيوم والرصاص والنحاس وكذلك الحديد والصلب.وفي ذلك أعلن بيان: "نتيجة لقرار حكومة المملكة المتحدة فرض رسوم إضافية بنسبة 35٪ على واردات النحاس والرصاص والألمنيوم الأساسي وسبائك الألومنيوم الروسية، أعلنا تعليقًا فوريًا بشأن وضع العلامات التجارية الروسية تحت الطلب في بورصة لندن للمعادن".أوضحت الشركة أنه على الرغم من عدم وجود معادن روسية في الوقت الحالي في مستودعاتها، فإن الرسوم الإضافية تعني أن أي شحنات للمعادن الروسية مع الشحن اللاحق عبر المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر سيتطلب تكاليف كبيرة، مما قد يؤدي إلى تقلبات الأسعار. و"ظروف السوق المضطربة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, اقتصاد
بورصة لندن تعلق وضع المعادن الروسية في المستودعات بسبب زيادة الرسوم
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أعلنت بورصة لندن للمعادن، اليوم الجمعة، أنها أوقفت مؤقتًا وضع بعض المعادن من روسيا، بما في ذلك النحاس والألمنيوم، في مستودعاتها وسط الزيادة الأخيرة في الرسوم على الواردات الروسية.
وكانت المملكة المتحدة قد فرضت رسومًا إضافية بنسبة 35٪ على عدد من السلع التي منشؤها روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك المعادن، مثل الألمنيوم والرصاص والنحاس وكذلك الحديد والصلب.
وفي ذلك أعلن بيان: "نتيجة لقرار حكومة المملكة المتحدة فرض رسوم إضافية بنسبة 35٪ على واردات النحاس والرصاص والألمنيوم الأساسي وسبائك الألومنيوم الروسية، أعلنا تعليقًا فوريًا بشأن وضع العلامات التجارية الروسية تحت الطلب في بورصة لندن للمعادن".
أوضحت الشركة أنه على الرغم من عدم وجود معادن روسية في الوقت الحالي في مستودعاتها، فإن الرسوم الإضافية تعني أن أي شحنات للمعادن الروسية مع الشحن اللاحق عبر المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر سيتطلب تكاليف كبيرة، مما قد يؤدي إلى تقلبات الأسعار. و"ظروف السوق المضطربة".