https://arabic.sputniknews.com/20220401/بيان-سوداني-تشادي-مشترك-يشدد-على-ضرورة-تحقيق-مصالحة-سياسية-في-ليبيا-1060718916.html
بيان سوداني تشادي مشترك يشدد على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا
بيان سوداني تشادي مشترك يشدد على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا
أصدرت السودان وتشاد بيانا مشتركا شددا خلاله على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية شاملة في ليبيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:17+0000
2022-04-01T07:17+0000
2022-04-01T07:17+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار تشاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050537178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_218201e13188aacb91b8afbce94e20ee.jpg
وحسب البيان الذي صدر عقب لقاء الزعيمين السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بجمهورية السودان، والتشادي، الفريق أول محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، فقد تم التأكيد على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية شاملة في ليبيا.وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): "يجب العمل على تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا، لما فيه مصلحة استقرارها واستقرار المنطقة".وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد بدأ زيارة إلى العاصمة التشادية نجامينا أمس الموافق الـ31 من مارس/ آذار، استقبله خلالها بالقصر الرئاسي الفريق محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الدولة في جمهورية تشاد.وأكد البيان المشترك على أن مباحثات الرئيسين تناولت "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي توحد البلدين وشعبيهم".وأوضح أنهم ناقشوا الوضع الأمني والإنساني على الحدود التشادية السودانية، حيث أشادا بأداء القوات المشتركة السودانية التشادية وأهمية أمن واستقرار الحدود المشتركة وتنمية التجارة الحدودية، مؤكدين حرصهم على إرساء الأمن والاستقرار في السودان وفي منطقة بحيرة تشاد وعلى مستوى دول الساحل.ودعا البيان إلى تنشيط عمل اللجنة الوزارية المشتركة وانعقاده في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا أن المباحثات تركزت حول فتح آفاق اقتصادية وتجارية جديدة يمكن أن تعزز الاستثمارات في القطاعات التي تمتلك فيها تشاد والسودان ميزات واضحة، حسب نص البيان.
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050537178_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2aafd06cb27cd4e696d17a155eb6a392.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد
بيان سوداني تشادي مشترك يشدد على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا
تابعنا عبر
أصدرت السودان وتشاد بيانا مشتركا شددا خلاله على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية شاملة في ليبيا.
وحسب البيان الذي صدر عقب لقاء الزعيمين السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بجمهورية السودان، والتشادي، الفريق أول محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، فقد تم التأكيد على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية شاملة في ليبيا
.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية
الرسمية (سونا): "يجب العمل على تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا، لما فيه مصلحة استقرارها واستقرار المنطقة".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد بدأ زيارة إلى العاصمة التشادية نجامينا أمس الموافق الـ31 من مارس/ آذار، استقبله خلالها بالقصر
الرئاسي الفريق محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الدولة في جمهورية تشاد.
وأكد البيان المشترك على أن مباحثات الرئيسين تناولت "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي توحد البلدين وشعبيهم".
وأوضح أنهم ناقشوا الوضع الأمني والإنساني على الحدود
التشادية السودانية، حيث أشادا بأداء القوات المشتركة السودانية التشادية وأهمية أمن واستقرار الحدود المشتركة وتنمية التجارة الحدودية، مؤكدين حرصهم على إرساء الأمن والاستقرار في السودان وفي منطقة بحيرة تشاد وعلى مستوى دول الساحل.
ودعا البيان إلى تنشيط عمل اللجنة الوزارية المشتركة وانعقاده في
أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا أن المباحثات تركزت حول فتح آفاق اقتصادية وتجارية جديدة يمكن أن تعزز الاستثمارات في القطاعات التي تمتلك فيها تشاد والسودان ميزات واضحة، حسب نص البيان.