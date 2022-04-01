https://arabic.sputniknews.com/20220401/بيان-سوداني-تشادي-مشترك-يشدد-على-ضرورة-تحقيق-مصالحة-سياسية-في-ليبيا-1060718916.html

بيان سوداني تشادي مشترك يشدد على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا

بيان سوداني تشادي مشترك يشدد على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا

أصدرت السودان وتشاد بيانا مشتركا شددا خلاله على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية شاملة في ليبيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T07:17+0000

2022-04-01T07:17+0000

2022-04-01T07:17+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار تشاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050537178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_218201e13188aacb91b8afbce94e20ee.jpg

وحسب البيان الذي صدر عقب لقاء الزعيمين السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بجمهورية السودان، والتشادي، الفريق أول محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، فقد تم التأكيد على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية شاملة في ليبيا.وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): "يجب العمل على تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا، لما فيه مصلحة استقرارها واستقرار المنطقة".وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد بدأ زيارة إلى العاصمة التشادية نجامينا أمس الموافق الـ31 من مارس/ آذار، استقبله خلالها بالقصر الرئاسي الفريق محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الدولة في جمهورية تشاد.وأكد البيان المشترك على أن مباحثات الرئيسين تناولت "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي توحد البلدين وشعبيهم".وأوضح أنهم ناقشوا الوضع الأمني ​​والإنساني على الحدود التشادية السودانية، حيث أشادا بأداء القوات المشتركة السودانية التشادية وأهمية أمن واستقرار الحدود المشتركة وتنمية التجارة الحدودية، مؤكدين حرصهم على إرساء الأمن والاستقرار في السودان وفي منطقة بحيرة تشاد وعلى مستوى دول الساحل.ودعا البيان إلى تنشيط عمل اللجنة الوزارية المشتركة وانعقاده في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا أن المباحثات تركزت حول فتح آفاق اقتصادية وتجارية جديدة يمكن أن تعزز الاستثمارات في القطاعات التي تمتلك فيها تشاد والسودان ميزات واضحة، حسب نص البيان.

أخبار تشاد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد