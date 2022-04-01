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https://arabic.sputniknews.com/20220401/بيسكوف-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-أردوغان-اليوم-الجمعة--1060728727.html
بيسكوف: بوتين يجري محادثة هاتفية مع أردوغان اليوم الجمعة
بيسكوف: بوتين يجري محادثة هاتفية مع أردوغان اليوم الجمعة
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري عدة مكالمات هاتفية دولية اليوم الجمعة، بما في ذلك مع الرئيس... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:13+0000
2022-04-01T10:51+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف "اليوم، يجري بوتين عدة محادثات هاتفية دولية. إحدى المكالمات مع زملائنا في أنقرة، ستكون محادثة مع أردوغان، نؤكد ذلك".وكان قد أعلن المتحدث وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالين في وقت سابق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.وأكد كالين، قائلا: "الرئيس أردوغان تحدث مع بوتين بشأن القضية الأوكرانية ويعتزم التحدث معه مرة أخرى في الأيام المقبلة".
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روسيا, فلاديمير بوتين

بيسكوف: بوتين يجري محادثة هاتفية مع أردوغان اليوم الجمعة

10:13 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 01.04.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري عدة مكالمات هاتفية دولية اليوم الجمعة، بما في ذلك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال بيسكوف "اليوم، يجري بوتين عدة محادثات هاتفية دولية. إحدى المكالمات مع زملائنا في أنقرة، ستكون محادثة مع أردوغان، نؤكد ذلك".
وكان قد أعلن المتحدث وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالين في وقت سابق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.
وأكد كالين، قائلا: "الرئيس أردوغان تحدث مع بوتين بشأن القضية الأوكرانية ويعتزم التحدث معه مرة أخرى في الأيام المقبلة".
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