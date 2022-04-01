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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220401/تحرير-ثاني-أكبر-مدينة-في-جمهورية-دونيتسك-من-سيطرة-القوات-الأوكرانية-1060734490.html
تحرير ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية
تحرير ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية
فقدت القوات الأوكرانية السيطرة على ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:02+0000
2022-04-01T12:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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قال ادوارد باسورين، المتحدث العسكري لجمهورية دونيتسك الشعبية، لتلفزيون "روسيا 1" إن القوات الأوكرانية لم تعد تسيطر على مدينة ماريوبول.وأتمت قوات جمهورية دونيتسك بمساعدة وحدات من القوات الروسية تحرير المدينة من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني. ولكن هناك مجموعات من المسلحين من الجيش الأوكراني ما زال بإمكانها أن تنتقل من مكان إلى آخر في محاولة لمقاومة محرري المدينة.ونوه المتحدث العسكري إلى أن عدد المحاولات من هذا النوع يُحصى بأصابع اليد.تعد ماريوبول واحدة من المدن الأوكرانية الكبرى وثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك بعد العاصمة دونيتسك. ودخلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعدما أصبحت تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وأخيرا بدأت قوات الجمهورية الشعبية عملية تحريرها.
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رصد عسكري

تحرير ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية

12:02 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورقشوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022
قشوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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فقدت القوات الأوكرانية السيطرة على ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
قال ادوارد باسورين، المتحدث العسكري لجمهورية دونيتسك الشعبية، لتلفزيون "روسيا 1" إن القوات الأوكرانية لم تعد تسيطر على مدينة ماريوبول.
وأتمت قوات جمهورية دونيتسك بمساعدة وحدات من القوات الروسية تحرير المدينة من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني. ولكن هناك مجموعات من المسلحين من الجيش الأوكراني ما زال بإمكانها أن تنتقل من مكان إلى آخر في محاولة لمقاومة محرري المدينة.
ونوه المتحدث العسكري إلى أن عدد المحاولات من هذا النوع يُحصى بأصابع اليد.
تعد ماريوبول واحدة من المدن الأوكرانية الكبرى وثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك بعد العاصمة دونيتسك. ودخلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعدما أصبحت تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وأخيرا بدأت قوات الجمهورية الشعبية عملية تحريرها.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
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