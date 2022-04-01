عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/تحطم-طائرة-تدريب-للقوات-الجوية-في-كوريا-الجنوبية-1060717177.html
تحطم طائرة تدريب للقوات الجوية في كوريا الجنوبية
تحطم طائرة تدريب للقوات الجوية في كوريا الجنوبية
أفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية من طراز KT1 تحطمت في حقل بالقرب من مدينة ساتشيون. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T05:46+0000
2022-04-01T05:48+0000
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103641/70/1036417042_0:145:2991:1827_1920x0_80_0_0_f162992774f6f65464c47c225fcbef9b.jpg
يذكر أن الطائرة تحطمت، اليوم الجمعة، في حوالي الساعة 13:36 بالتوقيت المحلي في حقل بالقرب من قرية جووب في مدينة ساتشيون بإقليم جيونغ سانغ نام دو.حلقت مروحيتان إلى مكان الحادث، ووصل 35 من رجال الإطفاء. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.ويذكر أن طائرة التدريب KT-1 تم تطويرها بواسطة KAI للقوات الجوية الكورية الجنوبية. وهذه هي أول طائرة للأغراض العسكرية من إنتاج كوري جنوبي بالكامل.
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103641/70/1036417042_182:0:2809:1970_1920x0_80_0_0_b41fd87c2edac52b90d966a00f38a864.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية

تحطم طائرة تدريب للقوات الجوية في كوريا الجنوبية

05:46 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 05:48 GMT 01.04.2022)
© AFP 2022 / Kim Jae-Hwanشوارع مدينة سئول، كوريا الجنوبية
شوارع مدينة سئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / Kim Jae-Hwan
تابعنا عبرTelegram
أفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية من طراز KT1 تحطمت في حقل بالقرب من مدينة ساتشيون.
يذكر أن الطائرة تحطمت، اليوم الجمعة، في حوالي الساعة 13:36 بالتوقيت المحلي في حقل بالقرب من قرية جووب في مدينة ساتشيون بإقليم جيونغ سانغ نام دو.
حلقت مروحيتان إلى مكان الحادث، ووصل 35 من رجال الإطفاء. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
ويذكر أن طائرة التدريب KT-1 تم تطويرها بواسطة KAI للقوات الجوية الكورية الجنوبية. وهذه هي أول طائرة للأغراض العسكرية من إنتاج كوري جنوبي بالكامل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала