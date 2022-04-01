https://arabic.sputniknews.com/20220401/تحطم-طائرة-تدريب-للقوات-الجوية-في-كوريا-الجنوبية-1060717177.html
تحطم طائرة تدريب للقوات الجوية في كوريا الجنوبية
تحطم طائرة تدريب للقوات الجوية في كوريا الجنوبية
أفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية من طراز KT1 تحطمت في حقل بالقرب من مدينة ساتشيون. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T05:46+0000
2022-04-01T05:46+0000
2022-04-01T05:48+0000
كوريا الجنوبية
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يذكر أن الطائرة تحطمت، اليوم الجمعة، في حوالي الساعة 13:36 بالتوقيت المحلي في حقل بالقرب من قرية جووب في مدينة ساتشيون بإقليم جيونغ سانغ نام دو.حلقت مروحيتان إلى مكان الحادث، ووصل 35 من رجال الإطفاء. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.ويذكر أن طائرة التدريب KT-1 تم تطويرها بواسطة KAI للقوات الجوية الكورية الجنوبية. وهذه هي أول طائرة للأغراض العسكرية من إنتاج كوري جنوبي بالكامل.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية
تحطم طائرة تدريب للقوات الجوية في كوريا الجنوبية
05:46 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 05:48 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية من طراز KT1 تحطمت في حقل بالقرب من مدينة ساتشيون.
يذكر أن الطائرة تحطمت
، اليوم الجمعة، في حوالي الساعة 13:36 بالتوقيت المحلي في حقل بالقرب من قرية جووب في مدينة ساتشيون بإقليم جيونغ سانغ نام دو.
حلقت مروحيتان إلى مكان الحادث، ووصل 35 من رجال الإطفاء. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
ويذكر أن طائرة التدريب KT-1 تم تطويرها بواسطة KAI للقوات الجوية الكورية الجنوبية. وهذه هي أول طائرة للأغراض العسكرية من إنتاج كوري جنوبي بالكامل.