https://arabic.sputniknews.com/20220401/تراجع-ثروة-أغنى-المليارديرات-الروس-بمقدار-50-مليار-دولار-منذ-بداية-العام-1060720061.html
تراجع ثروة أغنى المليارديرات الروس بمقدار 50 مليار دولار منذ بداية العام
تراجع ثروة أغنى المليارديرات الروس بمقدار 50 مليار دولار منذ بداية العام
انخفض إجمالي ثروة أغنى رواد الأعمال الروس بمقدار 50.1 مليار دولار منذ بداية العام. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:49+0000
2022-04-01T07:49+0000
2022-04-01T07:49+0000
اقتصاد
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وكان أكثر الخاسرين المالك المشارك لشركة "لوك أويل" فاغينت أليكبيروف، والذي انخفضت ثروته بمقدار 17.4 مليار دولار،بحسب وكالة "سبوتنيك" بناء على بيانات تصنيف بلومبيرغ للمليارديرات (BBI).ويحتل فلاديمير بوتانين، وهو أحد المالكيين الرئيسيين لـ"نورلسك نيكيل" المركز الأول في قائمة الأغنى في روسيا، وكان قد انخفضت ثروته منذ بداية العام بنحو 1,47 مليار دولار، وتبلغ ثروته 29.4 مليار دولار.كما انخفضت ثروة ليونيد ميخلسون، الشريك في ملكية "نوفاتيك"، بشكل ملحوظ، حيث انخفضت ثروته بمقدار 4.9 مليار دولار إلى 27.5 مليار دولار. هو في المرتبة الثانية. وفي المرتبة الثالثة، يأتي أليكسي مورداشوف، المالك الرئيسي لشركة Severstal ، الذي انخفضت ثروته بمقدار 5.7 مليار دولار إلى 23.1 مليار دولار.
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اقتصاد
تراجع ثروة أغنى المليارديرات الروس بمقدار 50 مليار دولار منذ بداية العام
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انخفض إجمالي ثروة أغنى رواد الأعمال الروس بمقدار 50.1 مليار دولار منذ بداية العام.
وكان أكثر الخاسرين المالك المشارك لشركة "لوك أويل" فاغينت أليكبيروف، والذي انخفضت ثروته بمقدار 17.4 مليار دولار،بحسب وكالة "سبوتنيك" بناء على بيانات تصنيف بلومبيرغ للمليارديرات (BBI).
ويتم احتساب المؤشر على أساس قيمة أسهم الشركات التي يمتلك فيها المليارديرات حصصا. بالنسبة لبعض الشركات، يعتمد الحساب على نسبة رسملتها إلى EBITDA أو سعر السهم إلى ربحية السهم. في المجموع، يشمل تصنيف BBI أغنى 500 شخص في العالم. حاليًا، تضم القائمة 22 مواطنًا من روسيا. وبلغ إجمالي ثروتهم في الأول من أبريل 299.47 مليار دولار.
ويحتل فلاديمير بوتانين، وهو أحد المالكيين الرئيسيين لـ"نورلسك نيكيل" المركز الأول في قائمة الأغنى في روسيا، وكان قد انخفضت ثروته منذ بداية العام بنحو 1,47 مليار دولار، وتبلغ ثروته 29.4 مليار دولار.
كما انخفضت ثروة ليونيد ميخلسون، الشريك في ملكية "نوفاتيك"، بشكل ملحوظ، حيث انخفضت ثروته بمقدار 4.9 مليار دولار إلى 27.5 مليار دولار. هو في المرتبة الثانية. وفي المرتبة الثالثة، يأتي أليكسي مورداشوف، المالك الرئيسي لشركة Severstal ، الذي انخفضت ثروته بمقدار 5.7 مليار دولار إلى 23.1 مليار دولار.