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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ37-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060716204.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T04:45+0000
2022-04-01T04:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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مدينة بريانكا بعد المواجهات مع القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:45 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 04:46 GMT 01.04.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:51 GMT 01.04.2022
القوات الأوكرانية تقصف منطقتين من دونيتسك في غضون 10 دقائق
قصفت القوات الأوكرانية مقاطعتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك في غضون 10 دقائق، وأطلقت 18 قذيفة من عيار 122 ملم، حسبما أفادت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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أعلن فلاديمير زيلينسكي، الخميس، تجريد مسؤولين كبيرين بجهاز الأمن من رتبهم العسكرية، لأنهما "خائنان" على حد تعبيره.
04:48 GMT 01.04.2022
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
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أوكرانيا: بعض الدول الغربية أرهقتها العقوبات ضد روسيا
أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن بعض الدول الغربية أرهقتها العقوبات ضد روسيا، والتي فرضها الغرب على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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