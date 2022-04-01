https://arabic.sputniknews.com/20220401/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ37-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060716204.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T04:45+0000
2022-04-01T04:45+0000
2022-04-01T04:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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تغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس 04:45 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 04:46 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً القوات الأوكرانية تقصف منطقتين من دونيتسك في غضون 10 دقائق
قصفت القوات الأوكرانية مقاطعتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك في غضون 10 دقائق، وأطلقت 18 قذيفة من عيار 122 ملم، حسبما أفادت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أعلن فلاديمير زيلينسكي، الخميس، تجريد مسؤولين كبيرين بجهاز الأمن من رتبهم العسكرية، لأنهما "خائنان" على حد تعبيره.