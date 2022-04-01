عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/تغطية-مباشرة-لقرعة-كأس-العالم-2022-في-قطر-1060744939.html
تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم 2022 في قطر
تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم 2022 في قطر
تنطلق اليوم فعاليات سحب قرعة مواجهات كأس العالم المقامة في قطر لعام 2022. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:47+0000
2022-04-01T17:18+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050762576_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_0dba2405d425b0b649f448565d2ffddc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050762576_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_945d9ca475f7534bfab93dcf8ec4e304.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بطولة كأس العالم 2022, رياضة
كأس العالم بكرة القدم - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم 2022 في قطر

16:47 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 17:18 GMT 01.04.2022)
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تنطلق اليوم فعاليات سحب قرعة مواجهات كأس العالم المقامة في قطر لعام 2022.
وأفرزت القرعة عن المجموعات التالية
المجموعة الأولى
1-قطر
2- الإكوادور
3-السنغال
4-هولندا
المجموعة الثانية
1-إنجلترا
2-إيران
3-الولايات المتحدة
4-الفائز من الملحق الأوروبي
المجموعة الثالثة
1-الأرجنتين
2-السعودية
3-المكسيك
4-بولندا
المجموعة الرابعة
1-فرنسا
2-الفائز من الملحق الأول
3-الدنمارك
4-تونس
المجموعة الخامسة
1-إسبانيا
2-الفائز من الملحق الثاني
3-ألمانيا
4-اليابان
المجموعة السادسة
1-بلجيكا
2-كندا
3-المغرب
4-كرواتيا
المجموعة السابعة
1-البرازيل
2-صربيا
3-سويسرا
4-الكاميرون
المجموعة الثامنة
1-البرتغال
2-غانا
3-الأوروغواي
4-كوريا الجنوبية
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала