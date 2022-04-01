https://arabic.sputniknews.com/20220401/تغطية-مباشرة-لقرعة-كأس-العالم-2022-في-قطر-1060744939.html
تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم 2022 في قطر
تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم 2022 في قطر
تنطلق اليوم فعاليات سحب قرعة مواجهات كأس العالم المقامة في قطر لعام 2022. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:47+0000
2022-04-01T16:47+0000
2022-04-01T17:18+0000
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بطولة كأس العالم 2022, رياضة
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تنطلق اليوم فعاليات سحب قرعة مواجهات كأس العالم المقامة في قطر لعام 2022.
وأفرزت القرعة عن المجموعات التالية
4-الفائز من الملحق الأوروبي
2-الفائز من الملحق الثاني