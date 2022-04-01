https://arabic.sputniknews.com/20220401/تغييرات-قد-يشهدها-الدوري-الإنجليزي-خلال-رمضان-من-أجل-اللاعبين-المسلمين-1060731285.html

"تغييرات" قد يشهدها الدوري الإنجليزي خلال رمضان من أجل اللاعبين المسلمين

"تغييرات" قد يشهدها الدوري الإنجليزي خلال رمضان من أجل اللاعبين المسلمين

يصادف يوم غد السبت بداية شهر رمضان المبارك، الذي يحتفل به المسلمون حول العالم، ويستمر مدة شهر، وينتهي بعيد الفطر في 2 مايو/ أيار. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T11:23+0000

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2022-04-01T11:23+0000

رياضة

أخبار الدوري الإنجليزي

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يبدأ الصيام في المملكة المتحدة في رمضان بين الساعة 04:00 والساعة 05:00 بتوقيت غرينتش وينتهي بين الساعة 19:30 والساعة 20:30 خلال الشهر.وهذا يعني أنه من بين 52 مباراة في الدوري الإنجليزي من المقرر إقامتها في رمضان، هناك تسع مباريات مسائية قد يحتاج فيها اللاعبون إلى الإفطار أثناء المباراة.وتوقف لقاء ليستر سيتي وكريستال بالاس على ملعب كينغ باور الموسم الماضي، وكان التوقف بهدف السماح لمدافع ليستر ويسلي فوفانا، ولاعب وسط كريستال بالاس، شيخو كوياتي للقيام بذلك.ماذا سيحدث هذا الموسم؟تتكثف العبادات كأداء الصلاة وقراءة القرآن خلال شهر رمضان، إلى جانب التبرع بالمال للأعمال الخيرية (الصدقة).ولكن التركيز الرئيسي ينصب على الصيام، مما يشكل تحديًا للاعبي كرة القدم المسلمين المحترفين الذين يميلون إلى تغيير مواعيد تدريبهم للتعامل مع الصيام.وفي الموسم الماضي، كان هناك اتفاق غير رسمي بين قادة الفرق (الكابتن)، للسماح باستراحة قصيرة عند ركلة المرمى، أو عن طريق إخراج الكرة للتماس، حتى يتمكن أي لاعب مسلم من تناول الإفطار.هذا الموسم ، على الرغم من عدم وجود توجيهات رسمية لفرق الدرجة الأولى لأنها لا تؤثر على كل مباراة، يمكن للقائمين مرة أخرى طلب استراحة مشروب في لحظة مناسبة من المباراة خلال اجتماعهم قبل المباراة مع الحكام.بمجرد غروب الشمس ، ستسمح للاعبين الصائمين بالوصول إلى جانب الملعب وتناول السوائل أو أي مكملات للطاقة بسرعة قبل استئناف اللعبة.ما هي المباريات التي يمكن أن تتأثر؟قد يكون في المباريات المسائية التالية لاعبون مسلمون يلعبون وهم صائمون:الإثنين 4 أبريل: كريستال بالاس - أرسنال (الساعة 20:00 بتوقيت السعودية).الأربعاء 6 أبريل: بيرنلي - إيفرتون (الساعة 19:30).الجمعة 8 أبريل: نيوكاسل - ولفرهامبتون (الساعة 20:00).الثلاثاء 19 أبريل: ليفربول - مانشستر يونايتد (الساعة 20:00).الأربعاء ، 20 أبريل: تشيلسي - أرسنال ، إيفرتون - ليستر ، نيوكاسل - كريستال بالاس (الساعة 19:45) ، مانشستر سيتي - برايتون (20:00).الخميس 21 أبريل: بيرنلي - ساوثهامبتون (19:45).بعض اللاعبين معفون من الصيامأي شخص يسافر لمسافة تزيد عن 48 ميلاً (80 كم) يُعذر من الصيام، ولكن يجب أن يقضي صيامه في وقت لاحق، لذلك يشمل ذلك اللاعبين الذين يذهبون إلى المباريات الخارجية.وتأسست منظمة (MCS)، وهي منظمة معنية بإصدار التوجيهات الإسلامية للاعبي البريمر ليغ المسلمين، في عام 2014، وهي المنظمة الوحيدة من نوعها التي تم اعتمادها وتمويلها من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز والرابطة الإنجليزية كلغة أجنبية، حيث تعمل في جميع أندية كرة القدم المحترفة البالغ عددها 92 لإلقاء محاضرات وندوات تعليمية.وتسعى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بانتظام للحصول على التوجيه الإسلامي من المنظمة نيابة عن لاعبيها المسلمين، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا مثل تأجيل الصيام حتى لا يتأثر أدائهم في التدريب وأثناء المباريات.وقال إسماعيل بحجي مدير MCS لشبكة بي بي سي سبورت: "على الرغم من عدم وجود حكم إسلامي للرياضيين، فإننا نقدم النصائح حول كيفية الحفاظ على صيامهم ومناقشة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على أعذار شرعية، مثل السفر أو المرض".وأضاف: "ينحدر لاعبو كرة القدم المسلمون من خلفيات متنوعة وعلينا إيجاد حلول تناسب الجميع لممارسة عقيدتهم"."طلب مني أحد نوادي الدوري الإنجليزي الممتاز التحدث إلى لاعب مسلم لتأجيل صيامه خلال شهر رمضان، من الناحية الإسلامية، هو غير مؤهل لأن بعض الشروط المذكورة يجب أن تتحقق، ويجب أن أكون منفتحًا وصادقًا معهم بشأن الحقائق."حصول اللاعبين على حزم هدايا رمضانيةأرسلت منظمة "نجوم سبورتس" مرة أخرى حزم هدايا رمضانية إلى 270 رياضيًا ورياضية مسلمين، بما في ذلك حوالي 180 لاعب كرة قدم من الدوري الإنجليزي الممتاز وحتى خارج الدوري.وتم منح الهدايا في حدث أقيم في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تتألف من التمر وماء زمزم المقدس وسجادة صلاة وعطر.

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