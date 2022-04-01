https://arabic.sputniknews.com/20220401/تلفزيون-المحادثات-بين-أردوغان-وبوتين-مستمرة-منذ-أكثر-من-ساعة-1060740475.html
تلفزيون: المحادثات بين أردوغان وبوتين مستمرة منذ أكثر من ساعة
تلفزيون: المحادثات بين أردوغان وبوتين مستمرة منذ أكثر من ساعة
ذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية الحكومية أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين التركي والروسي، مستمرة منذ أكثر من ساعة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:28+0000
2022-04-01T14:28+0000
2022-04-01T14:28+0000
أخبار تركيا اليوم
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وفي وقت سابق، قال أردوغان إن محادثاته مع بوتين مقررة في الساعة 16:00 بتوقيت موسكو. وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، عن أمله بأنه عقب محادثته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيتم تحديد موعد الاجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أردوغان، قوله: "أعلنا عن استعدادنا لتنظيم مثل هذا الاجتماع في إسطنبول، لا سيما في سياق الخطوات بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس؛ زيلينسكي لديه رأي إيجابي. كما تحدث بوتين في وقت سابق بشكل إيجابي. بناءً على نتائج محادثة اليوم، سيتم تحديد موعد اللقاء من قبل الأطراف أنفسهم. سنكون سعداء إذا تمكنا من عكس العمليات السلبية وتوجيهها في اتجاه إيجابي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تلفزيون: المحادثات بين أردوغان وبوتين مستمرة منذ أكثر من ساعة
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ذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية الحكومية أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين التركي والروسي، مستمرة منذ أكثر من ساعة.
وفي وقت سابق، قال أردوغان إن محادثاته مع بوتين مقررة في الساعة 16:00 بتوقيت موسكو.
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، عن أمله بأنه عقب محادثته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيتم تحديد موعد الاجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أردوغان، قوله: "أعلنا عن استعدادنا لتنظيم مثل هذا الاجتماع في إسطنبول، لا سيما في سياق الخطوات بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس؛ زيلينسكي لديه رأي إيجابي. كما تحدث بوتين في وقت سابق بشكل إيجابي. بناءً على نتائج محادثة اليوم، سيتم تحديد موعد اللقاء من قبل الأطراف أنفسهم. سنكون سعداء إذا تمكنا من عكس العمليات السلبية وتوجيهها في اتجاه إيجابي".