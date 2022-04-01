https://arabic.sputniknews.com/20220401/تويتر-سوف-يسمح-لشخصين-بتأليف-تغريدة-واحدة-1060754008.html
"تويتر" سوف يسمح لشخصين بتأليف تغريدة واحدة
"تويتر" سوف يسمح لشخصين بتأليف تغريدة واحدة
أكد موقع التغريدات "تويتر" أنه "يستكشف"، بحسب تعبيره، ميزة جديدة تسمح لحسابين عبر منصته بالاشتراك في تأليف تغريدة واحدة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T21:42+0000
2022-04-01T21:42+0000
2022-04-01T21:42+0000
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ونشر الباحث في التطبيقات، أليساندرو بالوزي، لقطات شاشة (سكرين شوت) مسربة توضح أنه يمكن لاثنين من مستخدمي "تويتر" المشاركة في كتابة تغريدة، لكن بشروط، هي أن الطرف الثاني يجب أن يكون لديه حسابا عاما على "تويتر"، وكذلك أن يكون من متابعي المؤلف الرئيسي للتغريدة.بعد ذلك، يجب أن يرسل المؤلف الرئيسي للتغريدة دعوة إلى صاحب الحساب الآخر لكي يشاركه في تأليفها، وفي حال أن وافق على طلبه، سيتم نشرها على كلا حساباتهما، وستتضمن في جزئها الأيسر أسمائهما.ولا تتوافر أي معلومات في الوقت الحالي حول موعد طرح "تويتر" لميزة "التغريدات التعاونية"، لكن هناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل حسابين يرغبان في إرفاق أسمائهما بتغريدة واحدة، بداية من شراكات العلامات التجارية، أو حتى مجرد مشاركة الفضل في كتابة منشور طريف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, مجتمع, منوعات
"تويتر" سوف يسمح لشخصين بتأليف تغريدة واحدة
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أكد موقع التغريدات "تويتر" أنه "يستكشف"، بحسب تعبيره، ميزة جديدة تسمح لحسابين عبر منصته بالاشتراك في تأليف تغريدة واحدة.
ونشر الباحث في التطبيقات، أليساندرو بالوزي، لقطات شاشة (سكرين شوت) مسربة توضح أنه يمكن لاثنين من مستخدمي "تويتر" المشاركة في كتابة تغريدة، لكن بشروط، هي أن الطرف الثاني يجب أن يكون لديه حسابا عاما على "تويتر"، وكذلك أن يكون من متابعي المؤلف الرئيسي للتغريدة.
بعد ذلك، يجب أن يرسل المؤلف الرئيسي للتغريدة دعوة إلى صاحب الحساب الآخر لكي يشاركه في تأليفها، وفي حال أن وافق على طلبه، سيتم نشرها على كلا حساباتهما، وستتضمن في جزئها الأيسر أسمائهما.
ولا تتوافر أي معلومات في الوقت الحالي حول موعد طرح "تويتر" لميزة "التغريدات التعاونية"، لكن هناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل حسابين يرغبان في إرفاق أسمائهما بتغريدة واحدة، بداية من شراكات العلامات التجارية، أو حتى مجرد مشاركة الفضل في كتابة منشور طريف.