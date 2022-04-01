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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220401/حاولت-الفرار-من-ماريوبول-محرروها-يسقطون-مروحيتين-أوكرانيتين-1060732196.html
حاولتا الفرار من ماريوبول... محرروها يسقطون مروحيتين أوكرانيتين
حاولتا الفرار من ماريوبول... محرروها يسقطون مروحيتين أوكرانيتين
أعلن المتحدث العسكري لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، عن تحطم مروحيتين عسكريتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة ماريوبول. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:35+0000
2022-04-01T11:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال ادوارد باسورين على قناة تلفزيون "روسيا 1" إن ثلاث مروحيات تقل مسلحين من الجيش الأوكراني حاولت الفرار من مدينة ماريوبول. وباءت المحاولة بالفشل، إذ تم إسقاط اثنتين منها بينما اضطرت الأخرى إلى العودة.وحملت المروحيتان المدمَّرتان 34 شخصا. ونجا اثنان فقط أحدهما ضابط المخابرات العسكرية الأوكرانية.وتعد ماريوبول واحدة من المدن الأوكرانية الكبرى. ودخلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعدما أصبحت تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وأخيرا بدأت قوات الجمهورية الشعبية عملية تحريرها. وقد أحكمت تطويق المجموعات المسلحة القابعة في المدينة، وأقدمت على تطهيرها من المسلحين.
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رصد عسكري

حاولتا الفرار من ماريوبول... محرروها يسقطون مروحيتين أوكرانيتين

11:35 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 01.04.2022)
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مروحيات مي-28 إن (صياد الليل)، خلال عرض جوي في إطار حملة الخدمة العسكرية بموجب العقد - اختيارك في روستوف نا دونو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
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أعلن المتحدث العسكري لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، عن تحطم مروحيتين عسكريتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة ماريوبول.
وقال ادوارد باسورين على قناة تلفزيون "روسيا 1" إن ثلاث مروحيات تقل مسلحين من الجيش الأوكراني حاولت الفرار من مدينة ماريوبول. وباءت المحاولة بالفشل، إذ تم إسقاط اثنتين منها بينما اضطرت الأخرى إلى العودة.
وحملت المروحيتان المدمَّرتان 34 شخصا. ونجا اثنان فقط أحدهما ضابط المخابرات العسكرية الأوكرانية.
وتعد ماريوبول واحدة من المدن الأوكرانية الكبرى. ودخلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعدما أصبحت تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وأخيرا بدأت قوات الجمهورية الشعبية عملية تحريرها. وقد أحكمت تطويق المجموعات المسلحة القابعة في المدينة، وأقدمت على تطهيرها من المسلحين.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
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