https://arabic.sputniknews.com/20220401/حاولت-الفرار-من-ماريوبول-محرروها-يسقطون-مروحيتين-أوكرانيتين-1060732196.html
حاولتا الفرار من ماريوبول... محرروها يسقطون مروحيتين أوكرانيتين
حاولتا الفرار من ماريوبول... محرروها يسقطون مروحيتين أوكرانيتين
أعلن المتحدث العسكري لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، عن تحطم مروحيتين عسكريتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة ماريوبول. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:35+0000
2022-04-01T11:35+0000
2022-04-01T11:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال ادوارد باسورين على قناة تلفزيون "روسيا 1" إن ثلاث مروحيات تقل مسلحين من الجيش الأوكراني حاولت الفرار من مدينة ماريوبول. وباءت المحاولة بالفشل، إذ تم إسقاط اثنتين منها بينما اضطرت الأخرى إلى العودة.وحملت المروحيتان المدمَّرتان 34 شخصا. ونجا اثنان فقط أحدهما ضابط المخابرات العسكرية الأوكرانية.وتعد ماريوبول واحدة من المدن الأوكرانية الكبرى. ودخلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعدما أصبحت تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وأخيرا بدأت قوات الجمهورية الشعبية عملية تحريرها. وقد أحكمت تطويق المجموعات المسلحة القابعة في المدينة، وأقدمت على تطهيرها من المسلحين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
حاولتا الفرار من ماريوبول... محرروها يسقطون مروحيتين أوكرانيتين
11:35 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث العسكري لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، عن تحطم مروحيتين عسكريتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة ماريوبول.
وقال
ادوارد باسورين على قناة تلفزيون "روسيا 1" إن ثلاث مروحيات تقل مسلحين من الجيش الأوكراني حاولت الفرار من مدينة ماريوبول. وباءت المحاولة بالفشل، إذ تم إسقاط اثنتين منها بينما اضطرت الأخرى إلى العودة.
وحملت المروحيتان المدمَّرتان 34 شخصا. ونجا اثنان فقط أحدهما ضابط المخابرات العسكرية الأوكرانية.
وتعد ماريوبول واحدة من المدن الأوكرانية الكبرى. ودخلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعدما أصبحت تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وأخيرا بدأت قوات الجمهورية الشعبية عملية تحريرها. وقد أحكمت تطويق المجموعات المسلحة القابعة في المدينة، وأقدمت على تطهيرها من المسلحين.