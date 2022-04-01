حريق هائل في أحد الأسواق الكويتية والنيران تلتهم مئات المحلات... فيديو
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
تعرض سوق المباركية الذي يعد أحد المعالم السياحية المهمة في مدينة الكويت، ويعج يوميا بالزوار من كل أنحاء البلاد إلى حريق هائل، التهم مئات المحال.
ونشرت وزارة الإعلام الكويتية، أمس الخميس في حسابها عبر "تويتر"، صورا للحريق، مشيرة إلى أن المحلات المحترقة يتجاوز 20 محلا معظمها في سوق السلاح.
فرق الإطفاء تكافح حريق #سوق_المباركية#الكويت #قوة_الاطفاء_العام#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/ffrWiZvQIS— MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) March 31, 2022
ونشرت الوزارة لقطات مصورة لمحاولات فرق الإطفاء السيطرة على الحريق، فيما تداول مغردون مقاطع فيديو للحريق.
#فيديو فرق الإطفاء تكافح حريق #سوق_المباركية#حريق_المباركية pic.twitter.com/LG7LTUjKpk— KWT (@kwt_ns) March 31, 2022
بينما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن عدد المحلات المتضررة بلغ نحو 300 (تصل قيمة البضائع في بعضها إلى نحو 50 ألف دينار).
أسواق المباركيه التاريخيه ..— نــاصــر (@nm6airi) March 31, 2022
وسط مدينة الكويت 🇰🇼 🔥 pic.twitter.com/s2B33YMthW
وأوضحت أن مستودعات الكحول (الخاصة بتصنيع العطور) والمظلات الخشبية ساهمت في قوة الحريق وسرعة انتشاره وامتداده.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت لساعات.
حريق هائل شب في سوق السلاح والزل والماعين وأغلب أسواق المباركية شوفوا المقطع المحزن pic.twitter.com/g9Z4QftArO— ابن المرقاب (@abnalmerqab) March 31, 2022
ويعد سوق المباركية أقدم سوق في قلب العاصمة الكويت، واسمه نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح. وظهر السوق في 1897، ويعتبر من المعالم التراثية في البلاد.