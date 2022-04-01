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https://arabic.sputniknews.com/20220401/حريق-هائل-في-أحد-الأسواق-الكويتية-والنيران-تلتهم-مئات-المحلات-فيديو-1060720306.html
حريق هائل في أحد الأسواق الكويتية والنيران تلتهم مئات المحلات... فيديو
حريق هائل في أحد الأسواق الكويتية والنيران تلتهم مئات المحلات... فيديو
تعرض سوق المباركية الذي يعد أحد المعالم السياحية المهمة في مدينة الكويت، ويعج يوميا بالزوار من كل أنحاء البلاد إلى حريق هائل، التهم مئات المحال. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:52+0000
2022-04-01T07:52+0000
أخبار الكويت اليوم
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ونشرت وزارة الإعلام الكويتية، أمس الخميس في حسابها عبر "تويتر"، صورا للحريق، مشيرة إلى أن المحلات المحترقة يتجاوز 20 محلا معظمها في سوق السلاح.ونشرت الوزارة لقطات مصورة لمحاولات فرق الإطفاء السيطرة على الحريق، فيما تداول مغردون مقاطع فيديو للحريق.بينما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن عدد المحلات المتضررة بلغ نحو 300 (تصل قيمة البضائع في بعضها إلى نحو 50 ألف دينار).وأوضحت أن مستودعات الكحول (الخاصة بتصنيع العطور) والمظلات الخشبية ساهمت في قوة الحريق وسرعة انتشاره وامتداده.وحسب وكالة الأنباء الكويتية، نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت لساعات.ويعد سوق المباركية أقدم سوق في قلب العاصمة الكويت، واسمه نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح. وظهر السوق في 1897، ويعتبر من المعالم التراثية في البلاد.
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أخبار الكويت اليوم

حريق هائل في أحد الأسواق الكويتية والنيران تلتهم مئات المحلات... فيديو

07:52 GMT 01.04.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
 صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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تعرض سوق المباركية الذي يعد أحد المعالم السياحية المهمة في مدينة الكويت، ويعج يوميا بالزوار من كل أنحاء البلاد إلى حريق هائل، التهم مئات المحال.
ونشرت وزارة الإعلام الكويتية، أمس الخميس في حسابها عبر "تويتر"، صورا للحريق، مشيرة إلى أن المحلات المحترقة يتجاوز 20 محلا معظمها في سوق السلاح.
ونشرت الوزارة لقطات مصورة لمحاولات فرق الإطفاء السيطرة على الحريق، فيما تداول مغردون مقاطع فيديو للحريق.
بينما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن عدد المحلات المتضررة بلغ نحو 300 (تصل قيمة البضائع في بعضها إلى نحو 50 ألف دينار).
وأوضحت أن مستودعات الكحول (الخاصة بتصنيع العطور) والمظلات الخشبية ساهمت في قوة الحريق وسرعة انتشاره وامتداده.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت لساعات.
ويعد سوق المباركية أقدم سوق في قلب العاصمة الكويت، واسمه نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح. وظهر السوق في 1897، ويعتبر من المعالم التراثية في البلاد.
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