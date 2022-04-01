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حريق هائل يلتهم 5 منازل ومخزنا في وسط القاهرة... فيديو
حريق هائل يلتهم 5 منازل ومخزنا في وسط القاهرة... فيديو
شب حريق هائل، في مخزن وخسمة منازل في منطقة بولاق أبو العلا، في وسط القاهرة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:12+0000
2022-04-01T14:12+0000
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اندلع الحريق في مخزن في عقار مكوّن من عدة طوابق في شارع وابور الترجمان، وامتدت النيران إلى 5 منازل مجاورة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتبين أن النيران نشبت في مخزن للافتات الإعلانات، في الطابق الأرضي من العقار.وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومحاصرته ومنع امتداده للمنازل المجاورة، نظرا لكون المنطقة مكدسة في المنازل.
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حريق هائل يلتهم 5 منازل ومخزنا في وسط القاهرة... فيديو

14:12 GMT 01.04.2022
© AP Photo / Noah Bergerمكافحة حريق "شوغار فاير"، جزء من حريق "بيكورث كومبليكس فاير" في دويل، ولاية كاليفورنيا، 10 يوليو 2021
مكافحة حريق شوغار فاير، جزء من حريق بيكورث كومبليكس فاير في دويل، ولاية كاليفورنيا، 10 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Noah Berger
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شب حريق هائل، في مخزن وخسمة منازل في منطقة بولاق أبو العلا، في وسط القاهرة.
اندلع الحريق في مخزن في عقار مكوّن من عدة طوابق في شارع وابور الترجمان، وامتدت النيران إلى 5 منازل مجاورة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتبين أن النيران نشبت في مخزن للافتات الإعلانات، في الطابق الأرضي من العقار.
وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومحاصرته ومنع امتداده للمنازل المجاورة، نظرا لكون المنطقة مكدسة في المنازل.
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