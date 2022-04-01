https://arabic.sputniknews.com/20220401/حريق-هائل-يلتهم-5-منازل-ومخزنا-في-وسط-القاهرة-فيديو-1060739854.html
حريق هائل يلتهم 5 منازل ومخزنا في وسط القاهرة... فيديو
حريق هائل يلتهم 5 منازل ومخزنا في وسط القاهرة... فيديو
شب حريق هائل، في مخزن وخسمة منازل في منطقة بولاق أبو العلا، في وسط القاهرة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:12+0000
2022-04-01T14:12+0000
2022-04-01T14:12+0000
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اندلع الحريق في مخزن في عقار مكوّن من عدة طوابق في شارع وابور الترجمان، وامتدت النيران إلى 5 منازل مجاورة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتبين أن النيران نشبت في مخزن للافتات الإعلانات، في الطابق الأرضي من العقار.وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومحاصرته ومنع امتداده للمنازل المجاورة، نظرا لكون المنطقة مكدسة في المنازل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
حريق هائل يلتهم 5 منازل ومخزنا في وسط القاهرة... فيديو
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شب حريق هائل، في مخزن وخسمة منازل في منطقة بولاق أبو العلا، في وسط القاهرة.
اندلع الحريق في مخزن في عقار مكوّن من عدة طوابق في شارع وابور الترجمان، وامتدت النيران إلى 5 منازل مجاورة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتبين أن النيران نشبت في مخزن للافتات الإعلانات، في الطابق الأرضي من العقار.
وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق
ومحاصرته ومنع امتداده للمنازل المجاورة، نظرا لكون المنطقة مكدسة في المنازل.