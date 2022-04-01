https://arabic.sputniknews.com/20220401/خبراء-تغذية-يرفضون-وضع-المطاعم-السعرات-الحرارية-في-قوائم-الطعام-1060741076.html

خبراء تغذية يرفضون وضع المطاعم السعرات الحرارية في قوائم الطعام

خبراء تغذية يرفضون وضع المطاعم السعرات الحرارية في قوائم الطعام

يرجح عدد من خبراء التغذية أن السياسة التي تطبقها الحكومة البريطانية، ابتداءً من الأول من نيسان/ ‏أبريل، بإلزام المطاعم على كتابة السعرات الحرارية بجانب كل صنف... 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T14:46+0000

2022-04-01T14:46+0000

2022-04-01T14:46+0000

مجتمع

منوعات

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وابتداء من الأول من الشهر الجاري، سيتم إلزام جميع المقاهي والمطاعم التي تديرها شركات تضم أكثر من 250 موظفا بتضمين عدد السعرات الحرارية لكل عنصر في قوائمهم، وتأمل حكومة المملكة المتحدة أن يشجع هذا الناس على اتخاذ خيارات صحية، ودفع المطاعم نحو تقديم خيارات صحية.نتيجة عكسيةتعتقد كلير فيني، الكاتبة المتخصصة في الطعام، بمقال رأي في صحيفة "ذا غادريان" البريطانية، أن "سياسة التصنيف الجديدة ستؤدي إلى القلق والتوتر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الأكل".وقالت موضحة من واقع تجربة شخصية مرة بها: "يمكنني بسهولة أن أتخيّل كيف يمكن أن يشعر أولئك الذين يعانون من فقدان الشهية أو الشره المرضي أو الشراهة عند الأكل عند مواجهة ملصق السعرات الحرارية في مطعم مع العائلة أو الأصدقاء".وتابعت فيني، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل في المملكة المتحدة ارتفع بشكل حاد نتيجة العزلة والقلق اللذين يسببهما فيروس "كورونا" المستجد خلال فترات الإغلاق الطويلة، وأن (كوفيد-19) تسبب في إصابة العديدين بأمراض عقلية نتيجة تغييرات كبيرة حدثت خلال العامين الماضيين، مثل جائحة عالمية، وتغيرات صغيرة على ما يبدو، مثل ملصقات السعرات الحرارية في قوائم الطعام.وشددت فيني أنه يمكن "تفسير فشل مثل هذه السياسات بعدة طرق، بداية من الدور الذي تلعبه الجينات لدى الشخص في زيادة الوزن، إلى الجودة المسببة لإدمان تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل السمنة مشكلة منهجية وليست فردية".كما ضربت مثالا بأمريكا، حيث تم فرض وضع ملصقات السعرات الحرارية على قوائم سلاسل المطاعم الكبيرة لديها منذ عام 2018، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الأمريكيون يزدادون بدانة."السمنة معقدة للغاية"وفي سياق متصل، يرى ستيوارت فلينت، الأستاذ المشارك في علم نفس السمنة بجامعة ليدز، ومدير منظمة السمنة في المملكة المتحدة، التي تدعم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، أنه "لم يتضح من الذي ستساعده القواعد الجديدة الصادرة من الحكومة البريطانية".وقال: "قد لا يكون الإجراء مفيدا، نحن بحاجة إلى فهم كيفية تعامل الناس مع هذا حقا، هل يعني ذلك أن الناس ينظرون فقط إلى السعرات الحرارية؟ فمثلا لوح الشوكولاتة هو أقل من وجبة متوازنة، لكننا لا نريد أن يتناوله الناس ويتخطون الوجبة الرئيسية، إذ لا يتعلق الأمر دائما بتقليل الكمية التي نتناولها".وتابع: "السمنة معقدة للغاية، فإذا كان الأمر بسيطا مثل تناول كميات أقل أو أكثر، فلن يكتسب الناس الوزن بالقدر الذي نتمتع به في الوقت الحالي، وسيتمكن الناس من إنقاص الوزن بسهولة أكبر".

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