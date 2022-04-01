https://arabic.sputniknews.com/20220401/خبير-الأهداف-التي-حققتها-العملية-العسكرية-الروسية-تتجاوز-ما-خطط-له-1060737573.html
خبير: الأهداف التي حققتها العملية العسكرية الروسية تتجاوز ما خطط له
خبير: الأهداف التي حققتها العملية العسكرية الروسية تتجاوز ما خطط له
نناقش في هذه الحلقة: بعد قراره بحل البرلمان، الرئيس التونسي قيس سعيد يصف جلسة النواب بالمحاولة الانقلابية الفاشلة والنهضة ترفض القرار، حملة اعتقالات إسرائيلية... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T13:18+0000
2022-04-01T13:18+0000
2022-04-01T13:18+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060737065_38:0:1282:700_1920x0_80_0_0_a4daa2760f14589f9df4518bc0e5ca4f.png
الجيش الروسي يواصل استهداف المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية... وموسكو تتهم أوكرانيا بشن هجمة جوية داخل الأراضي الروسية
الجيش الروسي يواصل استهداف المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية... وموسكو تتهم أوكرانيا بشن هجمة جوية داخل الأراضي الروسية
يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ37، وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانيةمن جهة أخرى، أفاد رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم الجمعة في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء قصف أوكراني.الخبير العسكري، العميد أمين حطيط ،أكد في حديث هاتفي معه أنبعد قراره بحل البرلمان…الرئيس التونسي قيس سعيد يصف جلسة النواب بالمحاولة الانقلابية الفاشلةأعربت حركة "النهضة" عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، معتبرة أن ذلك يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها و"خرقاً" جديداً للدستور.وحمّلت الحركة الرئيس سعيد "مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، داعية إلى "عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية.الباحث السياسي والخبير القانوني حازم القصوري قال إنونفى القصوري، في مداخلة هاتفية لـ "بلا قيود"حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الأراضي الفلسطينية والبرلمان العربي يطالب بتحقيق العدالة الدوليةفي الأراضي الفلسطينية تتسارع التطورات الميدانية المتوترة هناك بعد أن أدى اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها إلى مقتل شابين وإصابة 15 آخرين، في حين قتل ثالث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه طعن مستوطنا وأصابه بجروح خطيرة، وتحسباً لمواجهات جديدة، نشر الجيش الإسرائيلي نحو 3 آلاف من عناصره في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى وأحياء مدينة القدس، تزامنا مع صلاة الجمعة اليوم، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات مع انتهاء الصلاة.مدير جامعة القدس المفتوحة فرع بيت لحم، أسعد العويوي، قال لـ "بلا قيود"التحالف العربي يؤكد التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، ومشاورات الرياض تتواصل وسط غياب أطراف فاعلةأصدر التحالف الذي تقودة السعودية بيانا اعلن فيه التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون.من جانبه، أعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أن لا سلام من دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة اليمن واستقلاله، متأسفاً لعدم الاستجابة الصريحة من من وصفه بتحالف العدوان "لمبادرة الجمهورية اليمنية للسلام الجاد والدائم".المحلل السياسي اليمني معن دماج اعتبر خلال اتصال هاتفي معهالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060737065_193:0:1126:700_1920x0_80_0_0_94b007215b834a850857d48e34beba3e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: الأهداف التي حققتها العملية العسكرية الروسية تتجاوز ما خطط له
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بعد قراره بحل البرلمان، الرئيس التونسي قيس سعيد يصف جلسة النواب بالمحاولة الانقلابية الفاشلة والنهضة ترفض القرار، حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الأراضي الفلسطينية، التحالف العربي يؤكد التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، ومشاورات الرياض تتواصل وسط غياب أطراف فاعلة.
يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ37، وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية
من جهة أخرى، أفاد رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم الجمعة في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء قصف أوكراني.
الخبير العسكري، العميد أمين حطيط ،أكد في حديث هاتفي معه أن
"العملية العسكرية الخاصة تسير بنجاح، وأن الأهداف التي حققتها تتجاوز ما تم التخطيط له".
بعد قراره بحل البرلمان…الرئيس التونسي قيس سعيد يصف جلسة النواب بالمحاولة الانقلابية الفاشلة
أعربت حركة "النهضة" عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، معتبرة أن ذلك يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها و"خرقاً" جديداً للدستور.
وحمّلت الحركة الرئيس سعيد "مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، داعية إلى "عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية.
الباحث السياسي والخبير القانوني حازم القصوري قال إن
"جلسة النواب كانت غير قانونية، معتبرًأ أن قرار الرئيس سعيد جاء ردًا على هذه الخرق".
ونفى القصوري، في مداخلة هاتفية لـ "بلا قيود
"
"أن يكون قرار حل البرلمان جاء نتيجة اعتبارات سياسية، مؤكدًا أن الحديث كان يتعلق بتهديد كيان الدولة
حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الأراضي الفلسطينية والبرلمان العربي يطالب بتحقيق العدالة الدولية
في الأراضي الفلسطينية تتسارع التطورات الميدانية المتوترة هناك بعد أن أدى اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها إلى مقتل شابين وإصابة 15 آخرين، في حين قتل ثالث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه طعن مستوطنا وأصابه بجروح خطيرة، وتحسباً لمواجهات جديدة، نشر الجيش الإسرائيلي نحو 3 آلاف من عناصره في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى وأحياء مدينة القدس، تزامنا مع صلاة الجمعة اليوم، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات مع انتهاء الصلاة.
مدير جامعة القدس المفتوحة فرع بيت لحم، أسعد العويوي، قال لـ "بلا قيود
"
إن "تسخين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جاء نتيجة حتمية لانعدام الأفق السياسي، مضيفًا أنوردًا على سؤال، أن مشاركة الفلسطينيين في الداخل تعبر عن حالة التمييز العنصري والتهميش التي يتعرضون لها من جانب إسرائيل".
التحالف العربي يؤكد التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، ومشاورات الرياض تتواصل وسط غياب أطراف فاعلة
أصدر التحالف الذي تقودة السعودية بيانا اعلن فيه التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون.
من جانبه، أعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أن لا سلام من دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة اليمن واستقلاله، متأسفاً لعدم الاستجابة الصريحة من من وصفه بتحالف العدوان "لمبادرة الجمهورية اليمنية للسلام الجاد والدائم".
المحلل السياسي اليمني معن دماج اعتبر خلال اتصال هاتفي معه
أن "المشاورات الجارية في الرياض تهدف إلى إعادة هيكلة السلطة الشرعية وتشكل جبهة جديدة لمواجهة أنصار الله، مشككًا في الوقت ذاته في صمود الهدنة القائمة حاليا، واضعاً إياها في إطار التعبئة الإعلامية".
التفاصيل في الملف الصوتي...