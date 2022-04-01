عربي
موسكو تعتزم تقديم خطاب جديد أمام مجلس الأمن بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220401/دور-السينما-في-روسيا-تفتح-أبوابها-لمدوني-الفيديو-لتعويض-أرباح-السوشيال-ميديا-1060743090.html
دور السينما في روسيا تفتح أبوابها لمدوني الفيديو لتعويض أرباح "السوشيال ميديا"
دور السينما في روسيا تفتح أبوابها لمدوني الفيديو لتعويض أرباح "السوشيال ميديا"
يبدأ مشروع "مدوني الفيديو في السينما"، الذي سيعرض محتوى المؤثرين المشهورين على الشاشة الكبيرة، في 4 أبريل/نيسان في سلسلة دور سينما "كارو". 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:20+0000
2022-04-01T15:20+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1048560374_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_c5bba7738a623391fbb27aa4b096f654.jpg
وأضافت الخدمة الصحفية لسلسلة "كارو": "سيقدم المدونون الأكثر شهرة مقاطع الفيديو الجديدة الخاصة بهم بتنسيق حصري على منصات شبكة السينما، وستتاح لمعجبيهم فرصة مشاهدة محتوى المؤثرين المفضلين لديهم على الشاشة الكبيرة أولاً، دون القلق بشأن انقطاع وسائل التواصل الاجتماعي".أول مشارك في الشكل الجديد سيكون قناة يوتيوب "تشيكن كاري"، والتي ستقدم في 4 أبريل، حلقة من العرض الكوميدي "قبو تشيكن كاري" في سينما "أكتيابر"، وسيكون هناك أيضًا اجتماع مع المشاركين والمبدعين في العرض.وأضاف البيان: "في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بالحد من تحقيق الدخل في العديد من قنوات مواقع التواصل الاجتماعي للمستخدمين في روسيا، نريد في كارو دعم مجتمع المدونات، ودعوة كبار المدونين من العاصمة وبقية المناطق للتعاون، ويمكننا عرض الفيديو في موسكو، وسان بطرسبورغ، وتيومين، ويكاترينبورغ، وسامارا، وسورغوت، ونوفوسيبيرسك، وكالينينغراد.وذكرت أولغا بروسكورياكوفا، نائبة رئيس شبكة كارو لإدارة التسويق: "يمكن أن تكون هذه عروض حصرية، أو تنظيم استئجار صغير لمقاطع الفيديو في عدة مدن".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/نادي-ذئاب-الليل-الروسي-لعشاق-الدراجات-النارية-بصدد-إطلاق-دراجة-محلية-الصنع-1060740065.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1048560374_54:0:1227:880_1920x0_80_0_0_c45a6ec3fad13239bbd19f463afdc3cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

دور السينما في روسيا تفتح أبوابها لمدوني الفيديو لتعويض أرباح "السوشيال ميديا"

15:20 GMT 01.04.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVAسينما "خودوزيسفيني" بعد ترميمها وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا
سينما خودوزيسفيني بعد ترميمها وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVA
تابعنا عبرTelegram
يبدأ مشروع "مدوني الفيديو في السينما"، الذي سيعرض محتوى المؤثرين المشهورين على الشاشة الكبيرة، في 4 أبريل/نيسان في سلسلة دور سينما "كارو".
وأضافت الخدمة الصحفية لسلسلة "كارو": "سيقدم المدونون الأكثر شهرة مقاطع الفيديو الجديدة الخاصة بهم بتنسيق حصري على منصات شبكة السينما، وستتاح لمعجبيهم فرصة مشاهدة محتوى المؤثرين المفضلين لديهم على الشاشة الكبيرة أولاً، دون القلق بشأن انقطاع وسائل التواصل الاجتماعي".
أول مشارك في الشكل الجديد سيكون قناة يوتيوب "تشيكن كاري"، والتي ستقدم في 4 أبريل، حلقة من العرض الكوميدي "قبو تشيكن كاري" في سينما "أكتيابر"، وسيكون هناك أيضًا اجتماع مع المشاركين والمبدعين في العرض.
دراجة نارية كهربائية إج بولسار في معرض الانتاج المتطور لـ كلاشنيكوف في إطار المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع آرميا 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
نادي "ذئاب الليل" الروسي بصدد إطلاق دراجة نارية محلية الصنع
14:24 GMT
وأضاف البيان: "في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بالحد من تحقيق الدخل في العديد من قنوات مواقع التواصل الاجتماعي للمستخدمين في روسيا، نريد في كارو دعم مجتمع المدونات، ودعوة كبار المدونين من العاصمة وبقية المناطق للتعاون، ويمكننا عرض الفيديو في موسكو، وسان بطرسبورغ، وتيومين، ويكاترينبورغ، وسامارا، وسورغوت، ونوفوسيبيرسك، وكالينينغراد.
وذكرت أولغا بروسكورياكوفا، نائبة رئيس شبكة كارو لإدارة التسويق: "يمكن أن تكون هذه عروض حصرية، أو تنظيم استئجار صغير لمقاطع الفيديو في عدة مدن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала