https://arabic.sputniknews.com/20220401/دور-السينما-في-روسيا-تفتح-أبوابها-لمدوني-الفيديو-لتعويض-أرباح-السوشيال-ميديا-1060743090.html
دور السينما في روسيا تفتح أبوابها لمدوني الفيديو لتعويض أرباح "السوشيال ميديا"
دور السينما في روسيا تفتح أبوابها لمدوني الفيديو لتعويض أرباح "السوشيال ميديا"
يبدأ مشروع "مدوني الفيديو في السينما"، الذي سيعرض محتوى المؤثرين المشهورين على الشاشة الكبيرة، في 4 أبريل/نيسان في سلسلة دور سينما "كارو". 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:20+0000
2022-04-01T15:20+0000
2022-04-01T15:20+0000
روسيا
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وأضافت الخدمة الصحفية لسلسلة "كارو": "سيقدم المدونون الأكثر شهرة مقاطع الفيديو الجديدة الخاصة بهم بتنسيق حصري على منصات شبكة السينما، وستتاح لمعجبيهم فرصة مشاهدة محتوى المؤثرين المفضلين لديهم على الشاشة الكبيرة أولاً، دون القلق بشأن انقطاع وسائل التواصل الاجتماعي".أول مشارك في الشكل الجديد سيكون قناة يوتيوب "تشيكن كاري"، والتي ستقدم في 4 أبريل، حلقة من العرض الكوميدي "قبو تشيكن كاري" في سينما "أكتيابر"، وسيكون هناك أيضًا اجتماع مع المشاركين والمبدعين في العرض.وأضاف البيان: "في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بالحد من تحقيق الدخل في العديد من قنوات مواقع التواصل الاجتماعي للمستخدمين في روسيا، نريد في كارو دعم مجتمع المدونات، ودعوة كبار المدونين من العاصمة وبقية المناطق للتعاون، ويمكننا عرض الفيديو في موسكو، وسان بطرسبورغ، وتيومين، ويكاترينبورغ، وسامارا، وسورغوت، ونوفوسيبيرسك، وكالينينغراد.وذكرت أولغا بروسكورياكوفا، نائبة رئيس شبكة كارو لإدارة التسويق: "يمكن أن تكون هذه عروض حصرية، أو تنظيم استئجار صغير لمقاطع الفيديو في عدة مدن".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/نادي-ذئاب-الليل-الروسي-لعشاق-الدراجات-النارية-بصدد-إطلاق-دراجة-محلية-الصنع-1060740065.html
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روسيا
دور السينما في روسيا تفتح أبوابها لمدوني الفيديو لتعويض أرباح "السوشيال ميديا"
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يبدأ مشروع "مدوني الفيديو في السينما"، الذي سيعرض محتوى المؤثرين المشهورين على الشاشة الكبيرة، في 4 أبريل/نيسان في سلسلة دور سينما "كارو".
وأضافت الخدمة الصحفية لسلسلة "كارو": "سيقدم المدونون الأكثر شهرة مقاطع الفيديو الجديدة الخاصة بهم بتنسيق حصري على منصات شبكة السينما، وستتاح لمعجبيهم فرصة مشاهدة محتوى المؤثرين المفضلين لديهم على الشاشة الكبيرة أولاً، دون القلق بشأن انقطاع وسائل التواصل الاجتماعي".
أول مشارك في الشكل الجديد سيكون قناة يوتيوب "تشيكن كاري"، والتي ستقدم في 4 أبريل، حلقة من العرض الكوميدي "قبو تشيكن كاري" في سينما "أكتيابر"، وسيكون هناك أيضًا اجتماع مع المشاركين والمبدعين في العرض.
وأضاف البيان: "في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بالحد من تحقيق الدخل في العديد من قنوات مواقع التواصل الاجتماعي
للمستخدمين في روسيا، نريد في كارو دعم مجتمع المدونات، ودعوة كبار المدونين من العاصمة وبقية المناطق للتعاون، ويمكننا عرض الفيديو في موسكو، وسان بطرسبورغ، وتيومين، ويكاترينبورغ، وسامارا، وسورغوت، ونوفوسيبيرسك، وكالينينغراد.
وذكرت أولغا بروسكورياكوفا، نائبة رئيس شبكة كارو لإدارة التسويق: "يمكن أن تكون هذه عروض حصرية، أو تنظيم استئجار صغير لمقاطع الفيديو في عدة مدن".