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https://arabic.sputniknews.com/20220401/رئيسة-جورجيا-تعلن-دعمها-لفرض-عقوبات-مالية-دولية-على-روسيا-1060723964.html
رئيسة جورجيا تعلن دعمها لفرض عقوبات مالية دولية على روسيا
رئيسة جورجيا تعلن دعمها لفرض عقوبات مالية دولية على روسيا
أوضحت الرئيسة الجورجية موقف بلادها من العقوبات ضد روسيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:54+0000
2022-04-01T08:54+0000
جورجيا
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و قالت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، إن جورجيا تشارك في جميع العقوبات المالية الدولية المفروضة على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.في الوقت نفسه، أشارت رئيسة الدولة الجورجية إلى أن رأيها يتوافق مع موقف حكومة البلاد.وقال زورابيشفيلي: "قد يكون الاختلاف فقط في المفردات التي تستخدمها الحكومة".
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جورجيا

رئيسة جورجيا تعلن دعمها لفرض عقوبات مالية دولية على روسيا

08:54 GMT 01.04.2022
© Photo / The Administration of the President of Georgiaالرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي
الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Photo / The Administration of the President of Georgia
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أوضحت الرئيسة الجورجية موقف بلادها من العقوبات ضد روسيا.
و قالت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، إن جورجيا تشارك في جميع العقوبات المالية الدولية المفروضة على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.
وأوضحت زورابيشفيلي لشبكة CNN: "نحن نشارك في جميع العقوبات المالية الدولية وهذا يعني شيئًا ما للقطاع المالي الجورجي. وفي الوقت نفسه، نشارك في جميع القرارات التي تم تبنيها لدعم أوكرانيا".
في الوقت نفسه، أشارت رئيسة الدولة الجورجية إلى أن رأيها يتوافق مع موقف حكومة البلاد.
وقال زورابيشفيلي: "قد يكون الاختلاف فقط في المفردات التي تستخدمها الحكومة".
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