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رئيس الوزراء البريطاني يعتبر هدنة شهرين في اليمن فرصة للتوصل إلى سلام
رئيس الوزراء البريطاني يعتبر هدنة شهرين في اليمن فرصة للتوصل إلى سلام
رحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بالاتفاق على هدنة في أنحاء اليمن. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T18:19+0000
2022-04-01T18:19+0000
الحرب على اليمن
العالم العربي
العالم
بوريس جونسون
بريطانيا
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وقال جونسون عبر حسابه على موقع "تويتر": "أمامنا الآن أخيرا فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية.. أحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم".وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، وقف العمليات العسكرية للتحالف في الداخل اليمني، استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، تزامنا مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.يذكر أن "أنصار الله" استهدفت منشآت سعودية، الجمعة الماضي، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، بينما توعد التحالف بالرد على تلك الهجمات واتهم "أنصار الله" بتخزين الأسلحة في ميناء الحديدة.
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الحرب على اليمن, العالم العربي, العالم, بوريس جونسون, بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني يعتبر هدنة شهرين في اليمن فرصة للتوصل إلى سلام

18:19 GMT 01.04.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
© REUTERS / POOL
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رحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بالاتفاق على هدنة في أنحاء اليمن.
وقال جونسون عبر حسابه على موقع "تويتر": "أمامنا الآن أخيرا فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية.. أحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، وقف العمليات العسكرية للتحالف في الداخل اليمني، استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، تزامنا مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
يذكر أن "أنصار الله" استهدفت منشآت سعودية، الجمعة الماضي، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، بينما توعد التحالف بالرد على تلك الهجمات واتهم "أنصار الله" بتخزين الأسلحة في ميناء الحديدة.
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