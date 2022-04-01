https://arabic.sputniknews.com/20220401/رئيس-شركة-نفط-نمساوية-رفض-الغاز-الروسي-أمر-مستحيل-وستكون-العواقب-وخيمة-1060723697.html

رئيس شركة طاقة نمساوية: رفض الغاز الروسي أمر مستحيل وستكون العواقب وخيمة

رئيس شركة طاقة نمساوية: رفض الغاز الروسي أمر مستحيل وستكون العواقب وخيمة

قال ألفريد ستيرن، رئيس شركة OMV النمساوية للطاقة، في تعليقه على الدعوات لفرض حظر على الغاز من روسيا، إن التخلي عن الغاز الروسي أمر مستحيل ما لم تكن هناك... 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T08:49+0000

2022-04-01T08:49+0000

2022-04-01T09:01+0000

اقتصاد

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وقال ستيرن، في مقابلة مع صحيفة "بريس": "لا، ليس من الممكن التخلي عن الغاز الروسي إذا لم نكن مستعدين لقبول العواقب الهائلة. يمكن لبعض الدول أن تفعل ذلك، لكن في النمسا هذا غير ممكن هذا العام. نحن في موقف صعب، لا يمكننا ببساطة الانسحاب من الغاز الروسي".وقال إنه نظرا لعدم وصول النمسا إلى البحر، لا يمكن الوصول إلى الغاز المسال.وتحدث ستيرن عن طلب روسيا اعتبارا من 1 أبريل/نيسان لدفع ثمن الغاز بالروبل، قائلا إن الشركة لديها عقد ليس مع الحكومة، ولكن مع شركة "غازبروم". وأردف: "نحن ننتظر معلومات من غازبروم. في الوقت الحالي عقدنا باليورو. لا يوجد سبب للدفع بخلاف ذلك".هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية.وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".

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اقتصاد