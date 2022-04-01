https://arabic.sputniknews.com/20220401/روسية-تفوز-بجائزة-أفضل-رياضي-عسكري-لعام-2021-1060718448.html
روسية تفوز بجائزة أفضل رياضي عسكري لعام 2021
روسية تفوز بجائزة أفضل رياضي عسكري لعام 2021
فازت فلادا كريفينكو، الرقيب في الجيش الروسي، بجائزة أفضل رياضي، في المجلس الدولي للرياضة العسكرية لعام 2021. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T06:57+0000
2022-04-01T06:57+0000
2022-04-01T06:57+0000
رياضة
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وسيتم تكريم الفائزة الروسية في حفل لتوزيع الجوائز مقرر إجراؤه في بيرو من 1 ولغاية 9 مايو/أيار، بحسب ما صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين.وقالت الوزارة إن التصويت على لقب أفضل الرياضيين استمر على الموقع الرسمي للمجلس الدولي للرياضة العسكرية لمدة شهرين.وكان منافسو كريفينكو من الروس وكذلك رياضيين من النمسا وفرنسا والمجر وإيطاليا، وينتقل الفائزون في التصويت عبر الإنترنت تلقائيا إلى المرحلة النهائية.تم تحديد الفائزين بجائزة "أفضل رياضي CISM 2021" في سالزبورغ ، النمسا في 30 مارس/آذار، في مجلس إدارة CISM عن طريق الاقتراع السري لـ 19 عضوًا من هذه الهيئة الإدارية، والتي تضم ممثلين عن الجزائر وبنغلاديش والبرازيل وغينيا وألمانيا واليونان وزيمبابوي وإسبانيا وكندا والصين ونيجيريا وجمهورية كوريا وروسيا ورواندا وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد.هذا وتأسس المجلس الدولي للرياضة العسكرية في 18 فبراير 1948. أول أعضاء المنظمة هم بلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا وفرنسا. انضمت روسيا إلى المجلس في عام 1992.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
روسية تفوز بجائزة أفضل رياضي عسكري لعام 2021
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فازت فلادا كريفينكو، الرقيب في الجيش الروسي، بجائزة أفضل رياضي، في المجلس الدولي للرياضة العسكرية لعام 2021.
وسيتم تكريم الفائزة الروسية في حفل لتوزيع الجوائز مقرر إجراؤه في بيرو من 1 ولغاية 9 مايو/أيار، بحسب ما صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين.
وبحسب الوزارة، فإن الرقيب كريفينكو، حائزة على ماجستير الرياضة في روسيا، وهي بطلة روسيا لعام 2021 في القفز المظلي، وتخدم في مركز تدريب المظلات الخاص رقم 309 التابع لوزارة الدفاع الروسية في ريازان.
وقالت الوزارة إن التصويت على لقب أفضل الرياضيين استمر على الموقع الرسمي للمجلس الدولي للرياضة العسكرية لمدة شهرين.
وكان منافسو كريفينكو من الروس وكذلك رياضيين من النمسا وفرنسا والمجر وإيطاليا، وينتقل الفائزون في التصويت عبر الإنترنت تلقائيا إلى المرحلة النهائية.
تم تحديد الفائزين بجائزة "أفضل رياضي CISM 2021" في سالزبورغ ، النمسا في 30 مارس/آذار، في مجلس إدارة CISM عن طريق الاقتراع السري لـ 19 عضوًا من هذه الهيئة الإدارية، والتي تضم ممثلين عن الجزائر وبنغلاديش والبرازيل وغينيا وألمانيا واليونان وزيمبابوي وإسبانيا وكندا والصين ونيجيريا وجمهورية كوريا وروسيا ورواندا وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد.
هذا وتأسس المجلس الدولي للرياضة العسكرية في 18 فبراير 1948. أول أعضاء المنظمة هم بلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا وفرنسا. انضمت روسيا إلى المجلس في عام 1992.