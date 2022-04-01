https://arabic.sputniknews.com/20220401/سانشيز-يعلق-على-وقوع-قطر-مع-السنغال-وهولندا-في-قرعة-كأس-العالم-1060751982.html
سانشيز يعلق على وقوع قطر مع السنغال وهولندا في قرعة كأس العالم
سانشيز يعلق على وقوع قطر مع السنغال وهولندا في قرعة كأس العالم
علّق الإسباني فليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، على وقوعه في قرعة مونديال 2022 في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات هولندا... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T20:11+0000
2022-04-01T20:11+0000
2022-04-01T20:12+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب قطر الوطني
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ووصف مدرب قطر التي تستضيف المونديال في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق" القطرية المجموعة الأولى بـ "الصعبة والقوية".وأضاف سانشيز: "علينا النظر لتاريخ المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 لنعي مدى قوة هذه البطولة".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أجريت قرعة كأس العالم في مركز المعارض والمؤتمرات في الدوحة، في حفل حضره كبار الشخصيات الرياضية والرسمية، يتقدمهم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".ووقعت السعودية في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما جاء المغرب مع بلجيكا وكندا وكرواتيا في المجموعة السادسة، وحلت تونس في المجموعة الرابعة مع فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وأحد المتأهلين من الملحق.وتضم المجموعة الخامسة إسبانيا وألمانيا واليابان والفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق.بينما جاءت المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران والولايات المتحدة والفائز من ملحق ويلز وأوكرانيا/ اسكتلندا، فيما وقعت البرتغال مع غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.وحلت البرازيل، التي فازت بكأس العالم 5 مرات، في المجموعة السابعة مع الكاميرون وصربيا وسويسرا.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إيران-وأمريكا-تتواجهان-في-كأس-العالم-2022-بعد-غياب-24-عاما-1060749263.html
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بطولة كأس العالم 2022, منتخب قطر الوطني
سانشيز يعلق على وقوع قطر مع السنغال وهولندا في قرعة كأس العالم
20:11 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 20:12 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
علّق الإسباني فليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، على وقوعه في قرعة مونديال 2022 في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور.
ووصف مدرب قطر التي تستضيف المونديال في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق
" القطرية المجموعة الأولى بـ "الصعبة والقوية".
وأضاف سانشيز: "علينا النظر لتاريخ المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 لنعي مدى قوة هذه البطولة".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أجريت قرعة كأس العالم
في مركز المعارض والمؤتمرات في الدوحة، في حفل حضره كبار الشخصيات الرياضية والرسمية، يتقدمهم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ووقعت السعودية في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما جاء المغرب مع بلجيكا وكندا وكرواتيا في المجموعة السادسة، وحلت تونس في المجموعة الرابعة مع فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وأحد المتأهلين من الملحق.
وتضم المجموعة الخامسة إسبانيا وألمانيا واليابان والفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق.
بينما جاءت المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران والولايات المتحدة
والفائز من ملحق ويلز وأوكرانيا/ اسكتلندا، فيما وقعت البرتغال مع غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.
وحلت البرازيل، التي فازت بكأس العالم 5 مرات، في المجموعة السابعة مع الكاميرون وصربيا وسويسرا.