https://arabic.sputniknews.com/20220401/سفير-روسيا-بواشنطن-التهديدات-بفرض-عقوبات-على-روسيا-في-مجال-الفضاء-تتعارض-مع-تأكيدات-ناسا-1060715496.html
روسيا: ندعو واشنطن للتوقف عن "التلويح بعصا العقوبات" التي ستعود عليها بالضرب
روسيا: ندعو واشنطن للتوقف عن "التلويح بعصا العقوبات" التي ستعود عليها بالضرب
دعا السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، الولايات المتحدة للتوقف عن محاولة تقييد التطور التكنولوجي لروسيا، والتلويح بـ "عصا العقوبات"، والتي وفقا له ستعود... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T02:30+0000
2022-04-01T02:30+0000
2022-04-01T02:41+0000
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان نُشر على قناة " تيليغرام" التابعة للبعثة الدبلوماسية: "ندعو السلطات الأمريكية للتوقف عن التلويح بعصا العقوبات والتي ستعود عليها وعلى حلفائها بالضرب".وشدد على أن الإدارة الأمريكية تحاول من خلال الحزمة الجديدة للعقوبات المناهضة لروسيا "إظهار مرة أخرى تمسكها بموقفها المتصلب بتوسيع العقوبات المتهورة الغير مشروعة ".وأشار إلى أن "القيود، كما هو الحال دائما، مصحوبة باتهامات وتلميحات لا أساس لها".كما أوضح أنطونوف أن تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا في مجال الفضاء، تتعارض مع تصريحات وكالة "ناسا" باهتمامها بالحوار مع موسكو.وأعلنت الولايات المتحدة بوقت سابق، أنها ستدرج 120 كيانا من روسيا وبيلاروس على قائمة "الرقابة على الصادرات" لقطع تقديم التكنولوجيات المتطورة لها.وقالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينغفيلد خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الخميس، إن "وزارة التجارة ستتخذ إجراءات إضافية في الأيام القريبة القادمة لإضعاف قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية الروسية".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزارة-الخارجية-الروسية-موسكو-لن-تترك-دون-رد-الإجراءات-العدائية-للاتحاد-الأوروبي-1060715332.html
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روسيا
روسيا: ندعو واشنطن للتوقف عن "التلويح بعصا العقوبات" التي ستعود عليها بالضرب
02:30 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 02:41 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
دعا السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، الولايات المتحدة للتوقف عن محاولة تقييد التطور التكنولوجي لروسيا، والتلويح بـ "عصا العقوبات"، والتي وفقا له ستعود عليها بالضرب.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف في بيان نُشر على قناة " تيليغرام" التابعة للبعثة الدبلوماسية: "ندعو السلطات الأمريكية للتوقف عن التلويح بعصا العقوبات والتي ستعود عليها وعلى حلفائها بالضرب".
وشدد على أن الإدارة الأمريكية تحاول من خلال الحزمة الجديدة للعقوبات المناهضة لروسيا "إظهار مرة أخرى تمسكها بموقفها المتصلب بتوسيع العقوبات المتهورة الغير مشروعة ".
وأشار إلى أن "القيود، كما هو الحال دائما، مصحوبة باتهامات وتلميحات لا أساس لها".
كما أوضح أنطونوف أن تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا في مجال الفضاء، تتعارض مع تصريحات وكالة "ناسا" باهتمامها بالحوار مع موسكو.
وأعلنت الولايات المتحدة بوقت سابق، أنها ستدرج 120 كيانا من روسيا وبيلاروس على قائمة "الرقابة على الصادرات" لقطع تقديم التكنولوجيات المتطورة لها.
وقالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينغفيلد خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الخميس، إن "وزارة التجارة ستتخذ إجراءات إضافية في الأيام القريبة القادمة لإضعاف قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية الروسية".
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض
إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.