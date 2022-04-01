عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/سياسي-ألماني-يتنبأ-بالفقر-بسبب-الحظر-المفروض-على-النفط-والغاز-الروسي-1060716096.html
سياسي ألماني يتنبأ بالفقر بسبب الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي
سياسي ألماني يتنبأ بالفقر بسبب الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي
أعرب عمدة هامبورغ بيتر تشينشر، في مقابلة مع ZDF ، عن معارضته لاحتمال فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية لألمانيا، مشيرًا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه أن يسبب... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T04:43+0000
2022-04-01T04:43+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/52/1043345280_0:257:2001:1382_1920x0_80_0_0_ca3971a530227fac1508535b780da296.jpg
قال تشينشر: "لا ينبغي أن نساعد أي شخص، مما يتسبب في العوز والفقر في ألمانيا، إذا لم نكن متأكدين من أن هذا سيؤثر بالفعل على روسيا".وشدد على أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تسعى جاهدة لتقليل اعتمادها في مجال الطاقة على موسكو دون التعرض لكارثة اقتصادية.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/52/1043345280_0:70:2001:1570_1920x0_80_0_0_64d5641cc7982a8ba38d79f45a992e7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, اقتصاد

سياسي ألماني يتنبأ بالفقر بسبب الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي

04:43 GMT 01.04.2022
© AP Photoصورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعرب عمدة هامبورغ بيتر تشينشر، في مقابلة مع ZDF ، عن معارضته لاحتمال فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية لألمانيا، مشيرًا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه أن يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الألماني.
قال تشينشر: "لا ينبغي أن نساعد أي شخص، مما يتسبب في العوز والفقر في ألمانيا، إذا لم نكن متأكدين من أن هذا سيؤثر بالفعل على روسيا".
وشدد على أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تسعى جاهدة لتقليل اعتمادها في مجال الطاقة على موسكو دون التعرض لكارثة اقتصادية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала