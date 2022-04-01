https://arabic.sputniknews.com/20220401/سياسي-ألماني-يتنبأ-بالفقر-بسبب-الحظر-المفروض-على-النفط-والغاز-الروسي-1060716096.html
سياسي ألماني يتنبأ بالفقر بسبب الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي
سياسي ألماني يتنبأ بالفقر بسبب الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي
أعرب عمدة هامبورغ بيتر تشينشر، في مقابلة مع ZDF ، عن معارضته لاحتمال فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية لألمانيا، مشيرًا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه أن يسبب... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T04:43+0000
2022-04-01T04:43+0000
2022-04-01T04:43+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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قال تشينشر: "لا ينبغي أن نساعد أي شخص، مما يتسبب في العوز والفقر في ألمانيا، إذا لم نكن متأكدين من أن هذا سيؤثر بالفعل على روسيا".وشدد على أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تسعى جاهدة لتقليل اعتمادها في مجال الطاقة على موسكو دون التعرض لكارثة اقتصادية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, اقتصاد
سياسي ألماني يتنبأ بالفقر بسبب الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي
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أعرب عمدة هامبورغ بيتر تشينشر، في مقابلة مع ZDF ، عن معارضته لاحتمال فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية لألمانيا، مشيرًا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه أن يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الألماني.
قال تشينشر: "لا ينبغي أن نساعد أي شخص، مما يتسبب في العوز والفقر في ألمانيا
، إذا لم نكن متأكدين من أن هذا سيؤثر بالفعل على روسيا".
وشدد على أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تسعى جاهدة لتقليل اعتمادها في مجال الطاقة على موسكو دون التعرض لكارثة اقتصادية.