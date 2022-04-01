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الأمن الروسي: القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام"
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https://arabic.sputniknews.com/20220401/شاهد-عيان-من-ماريوبول-صاروخ-أوكراني-يقتل-30-أوكرانيا-1060717570.html
شاهد عيان من ماريوبول: صاروخ أوكراني يقتل 30 أوكرانيا مدنيا
شاهد عيان من ماريوبول: صاروخ أوكراني يقتل 30 أوكرانيا مدنيا
روى شاهد عيان من سكان مدينة ماريوبول تفاصيل عن إحدى جرائم المتطرفين المسلحين الأوكرانيين. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T06:37+0000
2022-04-01T06:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال رومان بوستيلنيك الذي تمكن من مغادرة مدينته التي جعلتها قوات نظام الحكم الأوكراني ساحة للقتال، للصحفيين، إن إحدى كتائب المتطرفين المسلحين لدى الجيش الأوكراني أطلقت في الحادي عشر من مارس/آذار 2022 صاروخا من طراز "توتشكا أو" على مبنى سكني يقع في شارع باشكوفسكي، ودمره الصاروخ تدميرا كاملا. ولم يبق منه إلا حجر الأساس. ولقي نحو 30 شخصا من سكانها، وهم مواطنون أوكرانيون، مصرعهم عندما انهارت دارهم.وهذه واحدة من جرائم المسلحين لدى الجيش الأوكراني الذين لجؤوا إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية.وتعد ماريوبول واحدة من المدن الأوكرانية الكبرى. ودخلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعدما أصبحت تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وأخيرا بدأت قوات الجمهورية الشعبية عملية تحريرها.
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رصد عسكري

شاهد عيان من ماريوبول: صاروخ أوكراني يقتل 30 أوكرانيا مدنيا

06:37 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 01.04.2022)
© Sputnik . Maksim Blinovأثار القصف في مدينة ماريوبول، أوكرانيا 29 مارس 2022
أثار القصف في مدينة ماريوبول، أوكرانيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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روى شاهد عيان من سكان مدينة ماريوبول تفاصيل عن إحدى جرائم المتطرفين المسلحين الأوكرانيين.
وقال رومان بوستيلنيك الذي تمكن من مغادرة مدينته التي جعلتها قوات نظام الحكم الأوكراني ساحة للقتال، للصحفيين، إن إحدى كتائب المتطرفين المسلحين لدى الجيش الأوكراني أطلقت في الحادي عشر من مارس/آذار 2022 صاروخا من طراز "توتشكا أو" على مبنى سكني يقع في شارع باشكوفسكي، ودمره الصاروخ تدميرا كاملا. ولم يبق منه إلا حجر الأساس. ولقي نحو 30 شخصا من سكانها، وهم مواطنون أوكرانيون، مصرعهم عندما انهارت دارهم.
وهذه واحدة من جرائم المسلحين لدى الجيش الأوكراني الذين لجؤوا إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وتعد ماريوبول واحدة من المدن الأوكرانية الكبرى. ودخلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعدما أصبحت تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وأخيرا بدأت قوات الجمهورية الشعبية عملية تحريرها.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:26 GMT
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