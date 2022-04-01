https://arabic.sputniknews.com/20220401/شركة-روسنفظ-سيتم-تزويد-المستهلكين-في-منطقة-بيلغورود-بالوقود-بالكامل-1060723239.html
شركة "روسنفظ": سيتم تزويد المستهلكين في منطقة بيلغورود بالوقود بالكامل
شركة "روسنفظ": سيتم تزويد المستهلكين في منطقة بيلغورود بالوقود بالكامل
أعلنت شركة "روسنفط" الروسية أن احتياطيات الوقود في مستودعات النفط في بيلغورود والمناطق المجاورة لها تكفي 15 يومًا أو أكثر، وسيتم تزويد جميع المستهلكين بها... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:41+0000
2022-04-01T08:41+0000
2022-04-01T08:41+0000
روسيا
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وذكرت "روسنفط" أن مستودعات الوقود في بيلغورود والمناطق المجاورة تحوي احتياطات تكفي 15 يومًا أو أكثر من الوقود.وقالت الشركة في بيان نشر على قناتها الرسمية "تلغرام": "سيتم تزويد جميع المستهلكين بالوقود بالكامل".في الصباح الباكر، اندلع حريق في مستودع نفط في بيلغورود. وبحسب حاكم المنطقة، فقد حدث ذلك نتيجة ضربة من مروحيتين أوكرانيتين دخلتا الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض. وأفادت خدمات الطوارئ في وكالة "سبوتنيك" بأن النيران اشتعلت في ثمانية خزانات وقود، وكان هناك خطر من انتشار الحريق إلى خزانات أخرى. وردت أنباء عن إصابة اثنين من موظفي المنجم، لكن حاكم بيلغورود أوضح بعد ذلك أن عمال مستودع النفط الذين كانوا في موقع الانفجار لم يصابوا بأذى. كما قال ممثل "روسنفط" لوكالة "سبوتنبك"، إنه لم يكن هناك ضحايا أو جرحى.
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روسيا
شركة "روسنفظ": سيتم تزويد المستهلكين في منطقة بيلغورود بالوقود بالكامل
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أعلنت شركة "روسنفط" الروسية أن احتياطيات الوقود في مستودعات النفط في بيلغورود والمناطق المجاورة لها تكفي 15 يومًا أو أكثر، وسيتم تزويد جميع المستهلكين بها بالكامل.
وذكرت "روسنفط" أن مستودعات الوقود في بيلغورود والمناطق المجاورة تحوي احتياطات تكفي 15 يومًا أو أكثر من الوقود.
وقالت الشركة في بيان نشر على قناتها الرسمية "تلغرام": "سيتم تزويد جميع المستهلكين بالوقود بالكامل".
في الصباح الباكر، اندلع حريق في مستودع نفط في بيلغورود. وبحسب حاكم المنطقة، فقد حدث ذلك نتيجة ضربة من مروحيتين أوكرانيتين دخلتا الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض. وأفادت خدمات الطوارئ في وكالة "سبوتنيك" بأن النيران اشتعلت في ثمانية خزانات وقود، وكان هناك خطر من انتشار الحريق إلى خزانات أخرى. وردت أنباء عن إصابة اثنين من موظفي المنجم، لكن حاكم بيلغورود أوضح بعد ذلك أن عمال مستودع النفط الذين كانوا في موقع الانفجار لم يصابوا بأذى. كما قال ممثل "روسنفط" لوكالة "سبوتنبك"، إنه لم يكن هناك ضحايا أو جرحى.