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صحيفة: أزمة تهدد الاقتصاد الألماني في حال رفض الغاز الروسي
صحيفة: أزمة تهدد الاقتصاد الألماني في حال رفض الغاز الروسي
أشار تقرير إعلامي إلى أن ألمانيا ستواجه أضرارا اقتصادية غير مسبوقة في حالة الوقف الكامل للواردات أو التوقف الطويل الأجل لإمدادات الغاز والنفط من روسيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:31+0000
2022-04-01T08:31+0000
اقتصاد
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وتحدث مارتن برودرمولر، رئيس مجموعة الكيماويات الألمانية BASF، لصحيفة Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung، واصفا أن التوقف الطويل سيعرض البلاد لأضرار اقتصادية غير مسبوقة.وقال برودرمولر: "قد يؤدي ذلك إلى أسوأ أزمة في الاقتصاد الألماني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، وووصف الدعوة لمقاطعة واردات الطاقة من روسيا "بتجربة غير مسؤولة".هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية.وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
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اقتصاد

صحيفة: أزمة تهدد الاقتصاد الألماني في حال رفض الغاز الروسي

08:31 GMT 01.04.2022
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 سيارة فولكس فاغن أي دي.باز (Volkswagen ID. Buzz) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أشار تقرير إعلامي إلى أن ألمانيا ستواجه أضرارا اقتصادية غير مسبوقة في حالة الوقف الكامل للواردات أو التوقف الطويل الأجل لإمدادات الغاز والنفط من روسيا.
وتحدث مارتن برودرمولر، رئيس مجموعة الكيماويات الألمانية BASF، لصحيفة Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung، واصفا أن التوقف الطويل سيعرض البلاد لأضرار اقتصادية غير مسبوقة.
وقال برودرمولر: "قد يؤدي ذلك إلى أسوأ أزمة في الاقتصاد الألماني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، وووصف الدعوة لمقاطعة واردات الطاقة من روسيا "بتجربة غير مسؤولة".

وعلق رئيس BASF على النقاش في ألمانيا حول رفض الغاز والنفط الروسي: "هل نريد أن ندمر اقتصادنا بالكامل بشكل تافه؟ ما الذي نصنعه منذ عقود؟".

هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية.
وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
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