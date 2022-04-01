https://arabic.sputniknews.com/20220401/عقيد-أمريكي-يوضح-ما-يميز-الروس-عن-الأمريكيين-في-ساحة-القتال-1060716618.html
عقيد أمريكي يوضح ما يميز الروس عن الأمريكيين في ساحة القتال
عقيد أمريكي يوضح ما يميز الروس عن الأمريكيين في ساحة القتال
عبر خبير عسكري أمريكي عن اعتقاده بأن العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لا بد أن تحث الأمريكيين على تغيير موقفهم من روسيا... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T05:20+0000
2022-04-01T05:20+0000
2022-04-01T05:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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فقد توقع العقيد المتقاعد، دوغلاس ماكغيريغور، والكثير غيره من المحللين العسكريين الأمريكيين أن "تكسح القوات الروسية أوكرانيا عن وجه الأرض"، أي تفعل نفس الشيء الذي يُفترض أن تفعله القوات الأمريكية، في هذه الحالة. ولم تصدق هذه التوقعات، إذ لا ينوي أحد تدمير أوكرانيا بل يحرص الروس على عدم المساس بسلامة جارهم.وذكّر الخبير الأمريكي المستمعين إليه بأن المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا حُددت في توفير الحماية لسكان منطقة دونباس وتوفير الأمن للمواطنين الروس وتأمين حدود الدولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
عقيد أمريكي يوضح ما يميز الروس عن الأمريكيين في ساحة القتال
تابعنا عبر
عبر خبير عسكري أمريكي عن اعتقاده بأن العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لا بد أن تحث الأمريكيين على تغيير موقفهم من روسيا نحو الأفضل، وذلك لأنها أظهرت ما يميز الروس عن الأمريكيين في ساحة القتال.
فقد توقع العقيد المتقاعد، دوغلاس ماكغيريغور، والكثير غيره من المحللين العسكريين الأمريكيين أن "تكسح القوات الروسية أوكرانيا عن وجه الأرض"، أي تفعل نفس الشيء الذي يُفترض أن تفعله القوات الأمريكية، في هذه الحالة. ولم تصدق هذه التوقعات، إذ لا ينوي أحد تدمير أوكرانيا بل يحرص الروس على عدم المساس بسلامة جارهم.
وذكّر
الخبير الأمريكي المستمعين إليه بأن المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا حُددت في توفير الحماية لسكان منطقة دونباس وتوفير الأمن للمواطنين الروس وتأمين حدود الدولة.