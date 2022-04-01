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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/عقيد-أمريكي-يوضح-ما-يميز-الروس-عن-الأمريكيين-في-ساحة-القتال-1060716618.html
عقيد أمريكي يوضح ما يميز الروس عن الأمريكيين في ساحة القتال
عقيد أمريكي يوضح ما يميز الروس عن الأمريكيين في ساحة القتال
عبر خبير عسكري أمريكي عن اعتقاده بأن العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لا بد أن تحث الأمريكيين على تغيير موقفهم من روسيا... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T05:20+0000
2022-04-01T05:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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فقد توقع العقيد المتقاعد، دوغلاس ماكغيريغور، والكثير غيره من المحللين العسكريين الأمريكيين أن "تكسح القوات الروسية أوكرانيا عن وجه الأرض"، أي تفعل نفس الشيء الذي يُفترض أن تفعله القوات الأمريكية، في هذه الحالة. ولم تصدق هذه التوقعات، إذ لا ينوي أحد تدمير أوكرانيا بل يحرص الروس على عدم المساس بسلامة جارهم.وذكّر الخبير الأمريكي المستمعين إليه بأن المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا حُددت في توفير الحماية لسكان منطقة دونباس وتوفير الأمن للمواطنين الروس وتأمين حدود الدولة.
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رصد عسكري

عقيد أمريكي يوضح ما يميز الروس عن الأمريكيين في ساحة القتال

05:20 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تعتمد أول دفعة من منظومات الدفاع الجوي القطبية "تور-إم 2 دي تي"، بمدينة ييسك الروسية
القوات المسلحة الروسية تعتمد أول دفعة من منظومات الدفاع الجوي القطبية تور-إم 2 دي تي، بمدينة ييسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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عبر خبير عسكري أمريكي عن اعتقاده بأن العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لا بد أن تحث الأمريكيين على تغيير موقفهم من روسيا نحو الأفضل، وذلك لأنها أظهرت ما يميز الروس عن الأمريكيين في ساحة القتال.
فقد توقع العقيد المتقاعد، دوغلاس ماكغيريغور، والكثير غيره من المحللين العسكريين الأمريكيين أن "تكسح القوات الروسية أوكرانيا عن وجه الأرض"، أي تفعل نفس الشيء الذي يُفترض أن تفعله القوات الأمريكية، في هذه الحالة. ولم تصدق هذه التوقعات، إذ لا ينوي أحد تدمير أوكرانيا بل يحرص الروس على عدم المساس بسلامة جارهم.
وذكّر الخبير الأمريكي المستمعين إليه بأن المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا حُددت في توفير الحماية لسكان منطقة دونباس وتوفير الأمن للمواطنين الروس وتأمين حدود الدولة.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:26 GMT
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