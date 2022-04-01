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https://arabic.sputniknews.com/20220401/علماء-الدين-الأفغان-يعبرون-عن-عدم-موافقتهم-على-سياسة-طالبان-في-مجال-التعليم-1060742150.html
علماء الدين الأفغان يعبرون عن عدم موافقتهم على سياسة طالبان في مجال التعليم
علماء الدين الأفغان يعبرون عن عدم موافقتهم على سياسة طالبان في مجال التعليم
عبّر علماء الدين الأفغان عن عدم موافقتهم على سياسة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) في مجال التعليم. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:03+0000
2022-04-01T15:03+0000
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بحسب "سبوتنيك أفغانستان"، ناشد العلماء، أمير طالبان، من خلال دعوة، "للسماح للطلاب الذين تزيد أعمارهم عن الصف السادس بحضور الفصول الدراسية أيضًا".وحسب رأيهم: "هناك حاجة إلى النساء المتعلمات في العديد من مجالات المجتمع، ولا يمكن تبرير تقييد تعليمهن من خلال تعاليم الإسلام - فقد خصص الرسول بيئة خاصة لهن".يذكر أنه، في وقت سابق، عبّر اثنان من خبراء الشريعة عن عدم موافقتهما على سياسة الحركة.
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العالم

علماء الدين الأفغان يعبرون عن عدم موافقتهم على سياسة طالبان في مجال التعليم

15:03 GMT 01.04.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilicمدير التربية البدنية والرياضة بحركة "طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021
مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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عبّر علماء الدين الأفغان عن عدم موافقتهم على سياسة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) في مجال التعليم.
بحسب "سبوتنيك أفغانستان"، ناشد العلماء، أمير طالبان، من خلال دعوة، "للسماح للطلاب الذين تزيد أعمارهم عن الصف السادس بحضور الفصول الدراسية أيضًا".
وحسب رأيهم: "هناك حاجة إلى النساء المتعلمات في العديد من مجالات المجتمع، ولا يمكن تبرير تقييد تعليمهن من خلال تعاليم الإسلام - فقد خصص الرسول بيئة خاصة لهن".
يذكر أنه، في وقت سابق، عبّر اثنان من خبراء الشريعة عن عدم موافقتهما على سياسة الحركة.
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