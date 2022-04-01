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غانتس: سنضع أيدينا على من يسعون لإيذاء الإسرائيليين
غانتس: سنضع أيدينا على من يسعون لإيذاء الإسرائيليين
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن جيش بلاده سيواصل سياسة الاعتقالات وسيفعل كل ما يلزم من أجل منع تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:36+0000
2022-04-01T14:36+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
بيني غانتس
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جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها غانتس في ختام جولة لقوات الجيش الإسرائيلي المنشترة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.وقال غانتس: "أنهي الآن جولة لفرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، التي تم تعزيزها بألفي جندي ومقاتل في عمق المنطقة وأيضا على خط التماس".وتابع: "سوف نواصل الاعتقالات والعمليات العسكرية سواء الدفاعية أو الهجومية من أجل وضع أيدينا على أولئك الذين يسعون لإيذاء مواطني إسرائيل في كل مكان وفي أي وقت".ومضى غانتس: "بمناسبة شهر رمضان، أتمنى للفلسطينيين رمضان كريم، لكني أدعوهم للعمل من أجل التهدئة، بهذه الطريقة فقط سنتمكن من السماح (للعمال الفلسطينيين) بدخول إسرائيل وخطوات أخرى مخططة".وتخشى إسرائيل الرسمية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/ نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قُتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي، خلال مواجهات وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أرسل الجيش الإسرائيلي 10 كتائب إضافية كتعزيزات لقواته المنتشرة في الضفة الغربية، في محاولة لمواجهة موجة من الهجمات المسلحة داخل إسرائيل أسفرت عن مقتل 11 شخصا خلال أسبوع.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, بيني غانتس

غانتس: سنضع أيدينا على من يسعون لإيذاء الإسرائيليين

14:36 GMT 01.04.2022
© REUTERS / CORINNA KERNوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / CORINNA KERN
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن جيش بلاده سيواصل سياسة الاعتقالات وسيفعل كل ما يلزم من أجل منع تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها غانتس في ختام جولة لقوات الجيش الإسرائيلي المنشترة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.
وقال غانتس: "أنهي الآن جولة لفرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، التي تم تعزيزها بألفي جندي ومقاتل في عمق المنطقة وأيضا على خط التماس".
وتابع: "سوف نواصل الاعتقالات والعمليات العسكرية سواء الدفاعية أو الهجومية من أجل وضع أيدينا على أولئك الذين يسعون لإيذاء مواطني إسرائيل في كل مكان وفي أي وقت".
ومضى غانتس: "بمناسبة شهر رمضان، أتمنى للفلسطينيين رمضان كريم، لكني أدعوهم للعمل من أجل التهدئة، بهذه الطريقة فقط سنتمكن من السماح (للعمال الفلسطينيين) بدخول إسرائيل وخطوات أخرى مخططة".
وتخشى إسرائيل الرسمية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/ نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قُتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي، خلال مواجهات وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أرسل الجيش الإسرائيلي 10 كتائب إضافية كتعزيزات لقواته المنتشرة في الضفة الغربية، في محاولة لمواجهة موجة من الهجمات المسلحة داخل إسرائيل أسفرت عن مقتل 11 شخصا خلال أسبوع.
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