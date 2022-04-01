عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/فرنسا-تكرم-شابا-جزائريا-بعد-إنقاذه-أسرة-من-حريق-مروع-في-باريس-1060734649.html
فرنسا تكرم شابا جزائريا بعد إنقاذه أسرة من حريق مروع في باريس
فرنسا تكرم شابا جزائريا بعد إنقاذه أسرة من حريق مروع في باريس
كرَّم رئيس بلدية في فرنسا، الشاب الجزائري أمين مزورة، اليوم الجمعة، بميدالية المدينة، بعد قيامه بإنقاذ امرأة وأطفالها من حريق مروع. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:03+0000
2022-04-01T12:03+0000
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058956142_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_42408d4f455ac833cf36d2267886ca13.jpg
وذكرت صحيفة النهار، مساء اليوم الجمعة، أن الشاب الجزائري العامل في خدمة التوصيل بفرنسا، قد تمكن من إنقاذ فرنسيين بعد أن حاصرتهم في مبنى بشارع جان جوريس.ونقلت الصحيفة عن مواقع فرنسية أن أمين مزورة يعمل لدى خدمة التوصيل Uber Eats، وبينما كان يقود دراجته النارية بشارع جان جوريس، شاهد دخانا أسود كثيفا ينبعث من الحي المجاور، وسط حركة هادئة من السكان، حيث ركض مزورة متسلقا سقف بارتفاع 2.50 مترا، وسقط مصابا في ظلمة المكان.وساهم الشاب الجزائري في إنقاذ رجلين فرنسيين آخرين بعدما فقدا وعيهما جراء الدخان الكثيف الذي سيطر على المبنى، بمساعدة من رجال الإطفاء الفرنسيين.وأكد الشاب الجزائري، الذي وصل إلى فرنسا قبل عام، أنه تمنى أن يصبح رجل إطفاء. وتوجه سكان المبنى الفرنسي بتقديم الشكر للشاب الجزائري، أمين مزورة، وبعثوا له برسائل مكتوبة وصوتية، كتبوا عليها:
https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-الداخلية-الفرنسي-يأمر-بفتح-تحقيق-في-مقتل-7-أشخاص-بحريق-إثر-انفجار-مجهول-المصدر-1058554177.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058956142_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_bdbd6ba59304e8e58626e44e87612482.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا

فرنسا تكرم شابا جزائريا بعد إنقاذه أسرة من حريق مروع في باريس

12:03 GMT 01.04.2022
© REUTERS / Matias Bagliettoحريق يلتهم غابة بالقرب من إيتوزينغو، مقاطعة كورينتس، الأرجنتين 19 فبراير 2022.
حريق يلتهم غابة بالقرب من إيتوزينغو، مقاطعة كورينتس، الأرجنتين 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Matias Baglietto
تابعنا عبرTelegram
كرَّم رئيس بلدية في فرنسا، الشاب الجزائري أمين مزورة، اليوم الجمعة، بميدالية المدينة، بعد قيامه بإنقاذ امرأة وأطفالها من حريق مروع.
وذكرت صحيفة النهار، مساء اليوم الجمعة، أن الشاب الجزائري العامل في خدمة التوصيل بفرنسا، قد تمكن من إنقاذ فرنسيين بعد أن حاصرتهم في مبنى بشارع جان جوريس.
وزير الخزانة الفرنسي جيرالد دارمانين مع وزير الشؤون العامة أولييه دوسوبت لدى وصولهم المحكمة في باريس. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
وزير الداخلية الفرنسي يأمر بفتح تحقيق في مقتل 7 أشخاص بحريق إثر انفجار مجهول المصدر
14 فبراير, 15:44 GMT
ونقلت الصحيفة عن مواقع فرنسية أن أمين مزورة يعمل لدى خدمة التوصيل Uber Eats، وبينما كان يقود دراجته النارية بشارع جان جوريس، شاهد دخانا أسود كثيفا ينبعث من الحي المجاور، وسط حركة هادئة من السكان، حيث ركض مزورة متسلقا سقف بارتفاع 2.50 مترا، وسقط مصابا في ظلمة المكان.
ورغم إصابته، تمكن الشاب الجزائري من الصعود إلى سطح المبنى، وطرق نافذة الشقة الأولى، وساعد في إخراج فتاتين صغيرتين كانتا على السطح، غير بعيدتين عن النيران.
وساهم الشاب الجزائري في إنقاذ رجلين فرنسيين آخرين بعدما فقدا وعيهما جراء الدخان الكثيف الذي سيطر على المبنى، بمساعدة من رجال الإطفاء الفرنسيين.
وأكد الشاب الجزائري، الذي وصل إلى فرنسا قبل عام، أنه تمنى أن يصبح رجل إطفاء. وتوجه سكان المبنى الفرنسي بتقديم الشكر للشاب الجزائري، أمين مزورة، وبعثوا له برسائل مكتوبة وصوتية، كتبوا عليها:
شكرًا لك وبرافو على شجاعتك. أنت بطل”.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала