https://arabic.sputniknews.com/20220401/فرنسا-تكرم-شابا-جزائريا-بعد-إنقاذه-أسرة-من-حريق-مروع-في-باريس-1060734649.html
فرنسا تكرم شابا جزائريا بعد إنقاذه أسرة من حريق مروع في باريس
فرنسا تكرم شابا جزائريا بعد إنقاذه أسرة من حريق مروع في باريس
كرَّم رئيس بلدية في فرنسا، الشاب الجزائري أمين مزورة، اليوم الجمعة، بميدالية المدينة، بعد قيامه بإنقاذ امرأة وأطفالها من حريق مروع. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:03+0000
2022-04-01T12:03+0000
2022-04-01T12:03+0000
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058956142_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_42408d4f455ac833cf36d2267886ca13.jpg
وذكرت صحيفة النهار، مساء اليوم الجمعة، أن الشاب الجزائري العامل في خدمة التوصيل بفرنسا، قد تمكن من إنقاذ فرنسيين بعد أن حاصرتهم في مبنى بشارع جان جوريس.ونقلت الصحيفة عن مواقع فرنسية أن أمين مزورة يعمل لدى خدمة التوصيل Uber Eats، وبينما كان يقود دراجته النارية بشارع جان جوريس، شاهد دخانا أسود كثيفا ينبعث من الحي المجاور، وسط حركة هادئة من السكان، حيث ركض مزورة متسلقا سقف بارتفاع 2.50 مترا، وسقط مصابا في ظلمة المكان.وساهم الشاب الجزائري في إنقاذ رجلين فرنسيين آخرين بعدما فقدا وعيهما جراء الدخان الكثيف الذي سيطر على المبنى، بمساعدة من رجال الإطفاء الفرنسيين.وأكد الشاب الجزائري، الذي وصل إلى فرنسا قبل عام، أنه تمنى أن يصبح رجل إطفاء. وتوجه سكان المبنى الفرنسي بتقديم الشكر للشاب الجزائري، أمين مزورة، وبعثوا له برسائل مكتوبة وصوتية، كتبوا عليها:
https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-الداخلية-الفرنسي-يأمر-بفتح-تحقيق-في-مقتل-7-أشخاص-بحريق-إثر-انفجار-مجهول-المصدر-1058554177.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058956142_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_bdbd6ba59304e8e58626e44e87612482.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
فرنسا تكرم شابا جزائريا بعد إنقاذه أسرة من حريق مروع في باريس
تابعنا عبر
كرَّم رئيس بلدية في فرنسا، الشاب الجزائري أمين مزورة، اليوم الجمعة، بميدالية المدينة، بعد قيامه بإنقاذ امرأة وأطفالها من حريق مروع.
وذكرت صحيفة النهار
، مساء اليوم الجمعة، أن الشاب الجزائري العامل في خدمة التوصيل بفرنسا، قد تمكن من إنقاذ فرنسيين بعد أن حاصرتهم في مبنى بشارع جان جوريس.
ونقلت الصحيفة عن مواقع فرنسية أن أمين مزورة يعمل لدى خدمة التوصيل Uber Eats، وبينما كان يقود دراجته النارية بشارع جان جوريس، شاهد دخانا أسود كثيفا ينبعث من الحي المجاو
ر، وسط حركة هادئة من السكان، حيث ركض مزورة متسلقا سقف بارتفاع 2.50 مترا، وسقط مصابا في ظلمة المكان.
ورغم إصابته، تمكن الشاب الجزائري من الصعود إلى سطح المبنى، وطرق نافذة الشقة الأولى، وساعد في إخراج فتاتين صغيرتين كانتا على السطح، غير بعيدتين عن النيران.
وساهم الشاب الجزائري في إنقاذ رجلين فرنسيين آخرين بعدما فقدا وعيهما جراء الدخان الكثيف الذي سيطر على المبنى، بمساعدة من رجال الإطفاء الفرنسيين.
وأكد الشاب الجزائري، الذي وصل إلى فرنسا قبل عام، أنه تمنى أن يصبح رجل إطفاء. وتوجه سكان المبنى الفرنسي
بتقديم الشكر للشاب الجزائري، أمين مزورة، وبعثوا له برسائل مكتوبة وصوتية، كتبوا عليها:
شكرًا لك وبرافو على شجاعتك. أنت بطل”.