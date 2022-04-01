https://arabic.sputniknews.com/20220401/قضية-ارتباط-إيمانويل-ماكرون-بعائلة-روتشيلد-تعود-إلى-الواجهة-قبل-انتخابات-الرئاسة-1060720623.html

قضية ارتباط إيمانويل ماكرون بعائلة روتشيلد تعود إلى الواجهة قبل انتخابات الرئاسة

قضية ارتباط إيمانويل ماكرون بعائلة روتشيلد تعود إلى الواجهة قبل انتخابات الرئاسة

عادت قضية ارتباط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعائلة روتشيلد إلى الواجهة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في فرنسا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T09:21+0000

2022-04-01T09:21+0000

2022-04-01T09:32+0000

العالم

أخبار فرنسا

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وقام أعضاء من حزب الجمهوريين والقوميين بمشاركة مقابلة أجراها مؤسس موقع "Off Investigation"، جان بابتيست ريفوار، مع صحيفة "لومانبيتي" بعنوان "التحقيق الذي يثير الريبة حول ميراث إيمانويل ماكرون"، والتي تطرح فرضية احتجاز الأموال من قبل رئيس الدولة في الملاذات الضريبية عندما كان مسؤولاً في بنك روتشيلد. فرضية تم طرحها دون عناصر حقيقية أو مستندات ملموسة.ومع ذلك، في سياق الفضيحة الناجمة عن استخدام شركات خاصة مثل cKinsley، وإعادة إحياء صورة "رئيس الأغنياء القريب من عالم الأعمال"، تسبب الملف في رد فعل هائل. على "تويتر"، سجل الهاشتاغ #RothschildGate أكثر من 140 ألف زيارة خلال الـ 24 ساعة الماضية (بما في ذلك واحدة على حساب إيريك زيمور، المرشح اليميني للرئاسة الفرنسية). في هذه المقابلة، يشكك الصحفي جان بابتيست ريفوار في الإعلان عن أصول المرشح إيمانويل ماكرون، ويعتبر أن مبلغ أصوله منخفض للغاية مقارنة بنشاطه المربح داخل البنك الاستثماري، بين عامي 2009 و2012. وهي الفترة التي كسب خلالها أكثر من 3 ملايين يورو، والتي برر خلالها المرشح إيمانويل ماكرون نفسه عدة مرات في 2017. في آذار/ مارس من ذلك العام، أعلنت الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة (HATVP) أن الفحوصات التي تم إجراؤها "لم تكشف عن أي عنصر من المحتمل أن يعيد إلى الشك في الطابع الشامل والدقيق والصادق لإعلان وزير الاقتصاد الأسبق".ومع ذلك، بالنسبة إلى جان بابتيست ريفوار، فإن البيان سخيف من حيث المعايير التي من شأنها أن تسود في هذا البنك الاستثماري. يقول الصحفي إنه يعتمد على تقديرات قدمها مصدر "قريب من البنك"، الذي يحسب ما بين 5 و10 ملايين المبلغ الذي كان يمكن أن يعيده إلى "الصفقة" الوحيدة التي أبرمها بين شركة Pfizer وNestlé في عام 2012.أبعد من هذا التقدير، يستحضر الصحفي ممارسة تقضي بأن يقوم روتشيلد بموجبها بإيداع جزء من هذه المكاسب في الملاذات الضريبية لأن البنك فرنسي بريطاني.الاستنتاج الذي توصل إليه جان بابتيست ريفوار: "سيكون لرئيس الدولة مبلغ (لا نعرف كم)، في جزيرة تشانيل (لا نعرف أيها)، كل ذلك مع ضريبة الموافقة".وعلى الرغم من هذا النقص في الأدلة، فقد أذاع الفيلم الوثائقي مساء الثلاثاء من قبل "خارج التحقيق" على موقع يوتيوب. وهو فيلم وثائقي مدته أكثر من ساعة يلقي نظرة على عناصر معروفة بالفعل مرتبطة بتراث رئيس الدولة، ويتتبع نشاطه داخل البنك الاستثماري. لم يتم تقديم أي مستند حصري يشهد على حداثة في هذا الموضوع، باستثناء شكوك المصدر "القريبة من البنك".منذ بث هذا الفيلم، عبر معارضو رئيس الدولة عن شكوكهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد المعارض فرانسوا روفين: "هل هناك اتفاق بين بيرسي وبنك روتشيلد لفرض ضريبة على أتعاب شركائه الإداريين خارج فرنسا، كما تدعي شركة Off Investigation؟، نظرًا لعدم رغبة الإليزيه ولا روتشيلد في الإجابة، أطرح السؤال مرة أخرى".وتابع روفين: "ما الذي ينتظره مكتب المدعي المالي الوطني للرد، هو الذي كان سريعا جدا في أزياء فرانسوا فيلون؟".ورد عضو في فريق حملة "ماكرون"، إلى موقع HuffPost، موضحًا أن "التصريحات عن الأصول تخضع لرقابة شديدة"، مضيفا: "فقط اقرأ المقابلة مع جان باتيست ريفوار. يقول بنفسه أنه لا يوجد دليل على أنه ليس محتالا ولا توجد عناصر مادية".

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