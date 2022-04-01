https://arabic.sputniknews.com/20220401/قطر-تقول-إن-كأس-العالم-فيها-ستكون-علامة-فارقة-في-تاريخ-كرة-القدم-1060737092.html

قطر تقول إن كأس العالم فيها ستكون علامة فارقة في تاريخ كرة القدم

قطر تقول إن كأس العالم فيها ستكون علامة فارقة في تاريخ كرة القدم

قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، إن بطولة كأس العالم التي من المقرر أن تقام في بلاده نهاية العام الجاري، ستكون علامة فارقة في تاريخ... 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T13:04+0000

2022-04-01T13:04+0000

2022-04-01T13:04+0000

رياضة

أخبار قطر اليوم

بطولة كأس العالم 2022

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جاء ذلك في تغريدة على تويتر، تطرق فيها إلى القرعة النهائية المزمع إجراؤها، اليوم الجمعة، لمعرفة المجموعات التي سيتوزع عليها 32 منتخبا بينها منتخبات عربية.وكان الشيخ خالد أكد أن الإرث الذي ستتركه البطولة، لن يقتصر على قطر، بل سيمتد إلى الوطن العربي، وسيساعد في تغيير الصورة النمطية المأخوذة عنه.وحجز 29 منتخبا مقعدهم في نهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر في نهاية العام الجاري، بواقع 12 منتخبا من أوروبا، بجانب 4 منتخبات من أمريكا الجنوبية ومثلها من آسيا، و5 منتخبات أفريقية، و3 منتخبات من أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي، بالإضافة إلى منتخب قطر المستضيف.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى 4 مستويات، وذلك حسب ترتيبها في تصنيف "فيفا" لشهر مارس/أذار والصادر اليوم، بحيث سيوجد 8 منتخبات في كل مستوى، وسيكون منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المستضيف.وضمّ المستوى الأول منتخب قطر (المستضيف) إلى جانب منتخبات: فرنسا (حاملة اللقب)، البرازيل، بلجيكا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، فيما ضمّ المستوى الثاني منتخبات: هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، أوروغواي، كرواتيا، المكسيك، الولايات المتحدة.أما المستوى الثالث، فقد ضمّ منتخبات: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.بينما ضمّ المستوى الرابع منتخبات: كندا، الكاميرون، السعودية، الإكوادور، غانا، والفائز من مباراة ويلز وأوكرانيا/اسكتلندا، والفائز من مواجهة بيرو وأستراليا/الإمارات، والفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/رئيس-الفيفا-كأس-العالم-قطر-2022-ستكون-البطولة-الأعظم-على-الإطلاق-1060683076.html

https://arabic.sputniknews.com/20220330/قطر-تكشف-عن-الكرة-الرسمية-لكأس-العالم-لكرة-القدم-2022-صور-1060656340.html

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رياضة, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022