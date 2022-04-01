https://arabic.sputniknews.com/20220401/قوات-دونيتسك-تغنم-من-القوات-الأوكرانية-غنيمة-غير-عادية-1060724131.html
قوات دونيتسك تغنم من القوات الأوكرانية غنيمة غير عادية
قوات دونيتسك تغنم من القوات الأوكرانية غنيمة غير عادية
أفادت صحيفة عن ضم عربة مدرعة أمريكية إلى حظيرة السيارات المدرعة الخاصة بقوات جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:59+0000
2022-04-01T08:59+0000
2022-04-01T08:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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والعربة الأمريكية التي أصبحت ملكًا لقوات جمهورية دونيتسك هي سيارة "هامفي". وغنمتها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني التي تم حشدها في جنوب شرق أوكرانيا لتعتدي على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقالت "روسيسكايا غازيتا" عن مدرعة "هامفي" إنها مخصصة لنقل الأفراد والأسلحة. ويمكن نقلها على متن الطائرة وإنزالها من الطائرة بواسطة الباراشوت. ويمكنها أن تسير على الطريق بسرعة تصل إلى 129 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ480 كيلومترا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة لمساعدة قوات الجمهوريتين الشعبيتين على حماية السكان هناك وطرد قوات نظام الحكم الأوكراني من أراضي الجمهوريتين.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات دونيتسك تغنم من القوات الأوكرانية غنيمة غير عادية
تابعنا عبر
أفادت صحيفة عن ضم عربة مدرعة أمريكية إلى حظيرة السيارات المدرعة الخاصة بقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.
والعربة الأمريكية التي أصبحت ملكًا لقوات جمهورية دونيتسك هي سيارة "هامفي". وغنمتها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني التي تم حشدها في جنوب شرق أوكرانيا لتعتدي على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقالت
"روسيسكايا غازيتا" عن مدرعة "هامفي" إنها مخصصة لنقل الأفراد والأسلحة. ويمكن نقلها على متن الطائرة وإنزالها من الطائرة بواسطة الباراشوت. ويمكنها أن تسير على الطريق بسرعة تصل إلى 129 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ480 كيلومترا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة لمساعدة قوات الجمهوريتين الشعبيتين على حماية السكان هناك وطرد قوات نظام الحكم الأوكراني من أراضي الجمهوريتين.