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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/قوات-دونيتسك-تغنم-من-القوات-الأوكرانية-غنيمة-غير-عادية-1060724131.html
قوات دونيتسك تغنم من القوات الأوكرانية غنيمة غير عادية
قوات دونيتسك تغنم من القوات الأوكرانية غنيمة غير عادية
أفادت صحيفة عن ضم عربة مدرعة أمريكية إلى حظيرة السيارات المدرعة الخاصة بقوات جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:59+0000
2022-04-01T08:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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والعربة الأمريكية التي أصبحت ملكًا لقوات جمهورية دونيتسك هي سيارة "هامفي". وغنمتها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني التي تم حشدها في جنوب شرق أوكرانيا لتعتدي على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقالت "روسيسكايا غازيتا" عن مدرعة "هامفي" إنها مخصصة لنقل الأفراد والأسلحة. ويمكن نقلها على متن الطائرة وإنزالها من الطائرة بواسطة الباراشوت. ويمكنها أن تسير على الطريق بسرعة تصل إلى 129 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ480 كيلومترا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة لمساعدة قوات الجمهوريتين الشعبيتين على حماية السكان هناك وطرد قوات نظام الحكم الأوكراني من أراضي الجمهوريتين.
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رصد عسكري

قوات دونيتسك تغنم من القوات الأوكرانية غنيمة غير عادية

08:59 GMT 01.04.2022
© flickr.com / Program Executive Office Soldierسيارة عسكرية من نوع "هامفي"
سيارة عسكرية من نوع هامفي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© flickr.com / Program Executive Office Soldier
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أفادت صحيفة عن ضم عربة مدرعة أمريكية إلى حظيرة السيارات المدرعة الخاصة بقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.
والعربة الأمريكية التي أصبحت ملكًا لقوات جمهورية دونيتسك هي سيارة "هامفي". وغنمتها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني التي تم حشدها في جنوب شرق أوكرانيا لتعتدي على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقالت "روسيسكايا غازيتا" عن مدرعة "هامفي" إنها مخصصة لنقل الأفراد والأسلحة. ويمكن نقلها على متن الطائرة وإنزالها من الطائرة بواسطة الباراشوت. ويمكنها أن تسير على الطريق بسرعة تصل إلى 129 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ480 كيلومترا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة لمساعدة قوات الجمهوريتين الشعبيتين على حماية السكان هناك وطرد قوات نظام الحكم الأوكراني من أراضي الجمهوريتين.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:26 GMT
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