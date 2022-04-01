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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220401/كازاخستان-لن-نكون-أداة-للتحايل-على-عقوبات-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1060728821.html
كازاخستان: لن نكون أداة للتحايل على عقوبات أمريكا والاتحاد الأوروبي ضد روسيا
كازاخستان: لن نكون أداة للتحايل على عقوبات أمريكا والاتحاد الأوروبي ضد روسيا
أعلنت السلطات الكازاخستانية أنها لن تكون أداة للتحايل على عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:28+0000
2022-04-01T10:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
كازاخستان
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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قال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في كازاخستان تيمور سليمينوف، اليوم الجمعة، في مقابلة مع بوابة Euractiv، (الغرض من الزيارة - محرر) ... لنثبت لشركائنا الأوروبيين أن كازاخستان لن تكون أداة للتحايل على العقوبات ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. سنلتزم بالعقوبات. على الرغم من حقيقة ذلك نحن جزء من اتحاد اقتصادي مع روسيا وبيلاروسيا ودول أخرى ونحن أيضا جزء من المجتمع الدولي، لذا فإن آخر شيء نريده هو أن تخضع كازاخستان لعقوبات ثانوية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وفي أوائل شهر مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام SWIFT: وهي بنوك VTB و Rossiyaو Otkritie و Novikombank و Promsvyazbank و Sovcombankوالمؤسسة الحكومية VEB.RF.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "الغرب الجماعي"، بتجميد الأصول الروسية، رسم في الواقع خطاً تحت موثوقية عملاته وشطب ثقته.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزارة-الخارجية-الروسية-موسكو-لن-تترك-دون-رد-الإجراءات-العدائية-للاتحاد-الأوروبي-1060715332.html
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كازاخستان, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

كازاخستان: لن نكون أداة للتحايل على عقوبات أمريكا والاتحاد الأوروبي ضد روسيا

10:28 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الذهاب إلى بنك الصورمدينة نور سلطان، كازاخستان 8 أكتوبر 2019
مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
/
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أعلنت السلطات الكازاخستانية أنها لن تكون أداة للتحايل على عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
قال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في كازاخستان تيمور سليمينوف، اليوم الجمعة، في مقابلة مع بوابة Euractiv، (الغرض من الزيارة - محرر) ... لنثبت لشركائنا الأوروبيين أن كازاخستان لن تكون أداة للتحايل على العقوبات ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. سنلتزم بالعقوبات. على الرغم من حقيقة ذلك نحن جزء من اتحاد اقتصادي مع روسيا وبيلاروسيا ودول أخرى ونحن أيضا جزء من المجتمع الدولي، لذا فإن آخر شيء نريده هو أن تخضع كازاخستان لعقوبات ثانوية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وفي أوائل شهر مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام SWIFT: وهي بنوك VTB و Rossiyaو Otkritie و Novikombank و Promsvyazbank و Sovcombankوالمؤسسة الحكومية VEB.RF.
وقدر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الدول الغربية كجزء من العقوبات المفروضة على أوكرانيا، جمدت حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي حوالي 300 مليار دولار.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزارة الخارجية الروسية: موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي
00:55 GMT
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "الغرب الجماعي"، بتجميد الأصول الروسية، رسم في الواقع خطاً تحت موثوقية عملاته وشطب ثقته.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
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