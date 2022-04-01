https://arabic.sputniknews.com/20220401/كلوب-ينتقد-استخدام-الليزر-ضد-محمد-صلاح-أثناء-ركلة-الترجيح-أمام-السنغال-فيديو-1060738807.html
كلوب ينتقد استخدام الليزر ضد محمد صلاح أثناء ركلة الترجيح أمام السنغال... فيديو
كلوب ينتقد استخدام الليزر ضد محمد صلاح أثناء ركلة الترجيح أمام السنغال... فيديو
انتقد المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، استخدام شعاع الليزر ضد محمد صلاح قائد المنتخب المصري خلال مباراته أمام السنغال في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T13:49+0000
2022-04-01T13:49+0000
2022-04-01T13:49+0000
رياضة
ليفربول
منتخب مصر الوطني
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وحسب موقع "ليفربول إيكو"، قال كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي غدا السبت: "أنا سعيد للغاية لساديو ماني ومحبط لمحمد صلاح".وأضاف "الليزر في ركلات الترجيح لم يكن شيئا جيدا".وعن حالة محمد صلاح في الوقت الحالي، أجاب كلوب "مو يريد الفوز مجددًا، أعلم أنه محبط للغاية بعد عدم التأهل لكأس العالم، لكن رغبته الآن ستكون أكبر من أي وقت مضى، إنه شخص ذكي للغاية".وأشار إلى أن صلاح يعلم أن السنغال فريق قوي في الوقت الحالي، لديهم جيل جيد، ولا داع للقلق عليه فهو بخير.وواصل "أعتقد أن السنغال أفضل منتخب في أفريقيا خلال الوقت الحالي ويمتلك مواهب واعدة".وأوضح أن منتخب مصر قدم أداء جيدا، أعتقد أنه كان غير محظوظ في القرعة ربما كان سيتأهل لكأس العالم إذا أوقعته مع منتخب آخر غير السنغال.وكان صلاح قد أهدر ركلة الجزاء الترجيحية الأولى لمنتخب مصر أمام السنغال في إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، ليتأهل رفاق ساديو ماني إلى مونديال قطر بعد الفوز (3-1) في ضربات الترجيح.ومن المقرر أن يواجه ليفربول غدا السبت فريق واتفورد ضمن منافسات الأسبوع الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي، الذي يحتل الريدز وصافته خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/هل-تعود-فرصة-التأهل-فيفا-يباشر-تحقيقاته-في-مباراة-مصر-والسنغال-1060708938.html
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رياضة, ليفربول, منتخب مصر الوطني
كلوب ينتقد استخدام الليزر ضد محمد صلاح أثناء ركلة الترجيح أمام السنغال... فيديو
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انتقد المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، استخدام شعاع الليزر ضد محمد صلاح قائد المنتخب المصري خلال مباراته أمام السنغال في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وحسب موقع "ليفربول إيكو"
، قال كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي غدا السبت: "أنا سعيد للغاية لساديو ماني ومحبط لمحمد صلاح".
وأضاف "الليزر في ركلات الترجيح لم يكن شيئا جيدا".
وعن حالة محمد صلاح في الوقت الحالي، أجاب كلوب "مو يريد الفوز مجددًا، أعلم أنه محبط للغاية بعد عدم التأهل لكأس العالم، لكن رغبته الآن ستكون أكبر من أي وقت مضى، إنه شخص ذكي للغاية".
وأشار إلى أن صلاح يعلم أن السنغال فريق قوي في الوقت الحالي، لديهم جيل جيد، ولا داع للقلق عليه فهو بخير.
وواصل "أعتقد أن السنغال أفضل منتخب في أفريقيا خلال الوقت الحالي ويمتلك مواهب واعدة".
وأوضح أن منتخب مصر
قدم أداء جيدا، أعتقد أنه كان غير محظوظ في القرعة ربما كان سيتأهل لكأس العالم إذا أوقعته مع منتخب آخر غير السنغال.
وكان صلاح قد أهدر ركلة الجزاء الترجيحية الأولى لمنتخب مصر أمام السنغال في إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، ليتأهل رفاق ساديو ماني إلى مونديال قطر بعد الفوز (3-1) في ضربات الترجيح.
ومن المقرر أن يواجه ليفربول
غدا السبت فريق واتفورد ضمن منافسات الأسبوع الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي، الذي يحتل الريدز وصافته خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.