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لافروف: المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات نهائية حتى الآن
https://arabic.sputniknews.com/20220401/لافروف-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-مستمرة-ولا-توجد-اتفاقات-نهائية-حتى-الآن-1060725774.html
لافروف: المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات نهائية حتى الآن
لافروف: المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات نهائية حتى الآن
صرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات خطط أو اتفاقات نهائية حتى الآن. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:27+0000
2022-04-01T09:43+0000
روسيا
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نيودلهي-سبوتنيك.وقال لافروف للصحفيين: "بالنسبة للمفاوضات الروسية الأوكرانية، فلا توجد خطط تمت الموافقة عليها بشكل نهائي، ويجب أن تستمر المفاوضات".هذا وكان لافروف قد أعلن في وقت سابق، أن تأكيد كييف على ضرورة ضمان الوضع غير النووي لأوكرانيا وعدم انضمامها لأي كتله، وكذلك فهم الوفد الأوكراني أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس هي أمر منته، ويعد تقدما كبيرا في المفاوضات الأوكرانية الروسية.هذا واستضافت إسطنبول، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
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لافروف: المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات نهائية حتى الآن

09:27 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 01.04.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . POOL
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صرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات خطط أو اتفاقات نهائية حتى الآن.
نيودلهي-سبوتنيك.وقال لافروف للصحفيين: "بالنسبة للمفاوضات الروسية الأوكرانية، فلا توجد خطط تمت الموافقة عليها بشكل نهائي، ويجب أن تستمر المفاوضات".
وأضاف لافروف: "سمعتم كيف علق مفاوضونا على الجولة الأخيرة في إسطنبول، حيث وضع الجانب الأوكراني لأول مرة على الورق رؤيته للاتفاقيات التي يجب التوصل إليها. وهذه الاتفاقيات بشكل عام يجب أن تتشكل أولا. يتم التحضير لرد منا، وهناك تحرك إلى الأمام، في المقام الأول من حيث الاعتراف باستحالة أن تكون أوكرانيا دولة داخل تكتل، وضع غير نووي وغير تكتلي ومحايد. هذا هو المعترف به الآن على أنه ضرورة مطلقة".
هذا وكان لافروف قد أعلن في وقت سابق، أن تأكيد كييف على ضرورة ضمان الوضع غير النووي لأوكرانيا وعدم انضمامها لأي كتله، وكذلك فهم الوفد الأوكراني أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس هي أمر منته، ويعد تقدما كبيرا في المفاوضات الأوكرانية الروسية.
هذا واستضافت إسطنبول، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
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