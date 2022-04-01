https://arabic.sputniknews.com/20220401/لوكاشينكو-وبوتين-يجريان-محادثة-هاتفية-1060727674.html
لوكاشينكو وبوتين يجريان محادثة هاتفية
لوكاشينكو وبوتين يجريان محادثة هاتفية
أجرى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:06+0000
2022-04-01T10:06+0000
2022-04-01T10:06+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وبحسب وكالة "بيلتا"، هنأ رؤساء الدول بعضهم البعض بالعيد القادم - يوم الوحدة بين شعبي بيلاروسيا وروسيا.وناقش لوكاشينكو وفلاديمير بوتين حالة وآفاق تطوير العلاقات الثنائية والوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.كما تطرق الرؤساء خلال المحادثة أيضًا إلى قضايا الساعة الأخرى المتعلقة بالتفاعل.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو وبوتين يجريان محادثة هاتفية
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أجرى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية.
وبحسب وكالة "بيلتا"، هنأ رؤساء الدول بعضهم البعض بالعيد القادم - يوم الوحدة بين شعبي بيلاروسيا وروسيا.
وناقش لوكاشينكو وفلاديمير بوتين
حالة وآفاق تطوير العلاقات الثنائية والوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.
كما تطرق الرؤساء خلال المحادثة أيضًا إلى قضايا الساعة الأخرى المتعلقة بالتفاعل.