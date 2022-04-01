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لوكاشينكو وبوتين يجريان محادثة هاتفية
لوكاشينكو وبوتين يجريان محادثة هاتفية
أجرى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:06+0000
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روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وبحسب وكالة "بيلتا"، هنأ رؤساء الدول بعضهم البعض بالعيد القادم - يوم الوحدة بين شعبي بيلاروسيا وروسيا.وناقش لوكاشينكو وفلاديمير بوتين حالة وآفاق تطوير العلاقات الثنائية والوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.كما تطرق الرؤساء خلال المحادثة أيضًا إلى قضايا الساعة الأخرى المتعلقة بالتفاعل.
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو وبوتين يجريان محادثة هاتفية

10:06 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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أجرى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية.
وبحسب وكالة "بيلتا"، هنأ رؤساء الدول بعضهم البعض بالعيد القادم - يوم الوحدة بين شعبي بيلاروسيا وروسيا.
وناقش لوكاشينكو وفلاديمير بوتين حالة وآفاق تطوير العلاقات الثنائية والوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.
كما تطرق الرؤساء خلال المحادثة أيضًا إلى قضايا الساعة الأخرى المتعلقة بالتفاعل.
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