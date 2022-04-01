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https://arabic.sputniknews.com/20220401/مرسوم-رئاسي-يسمح-للشركات-الروسية-بدفع-ثمن-الطائرات-للدائنين-الأجانب-بالروبل-1060730238.html
مرسوم رئاسي يسمح للشركات الروسية بدفع ثمن الطائرات للدائنين الأجانب بالروبل
مرسوم رئاسي يسمح للشركات الروسية بدفع ثمن الطائرات للدائنين الأجانب بالروبل
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن "إجراء مؤقت للوفاء بالالتزامات المالية في مجال النقل أمام بعض الدائنين الأجانب"، ونُشر المرسوم على البوابة... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:53+0000
2022-04-01T10:57+0000
روسيا
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ووفقًا للمرسوم، ستتمكن الشركات الروسية من دفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات من الشركات الأجنبية من الدول غير الصديقة بالروبل عبر حسابات مفتوحة في البنوك الروسية.ذكرت البوابة "مرسوم الرئيس الروسي بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2022 رقم 179" بشأن إجراء مؤقت للوفاء بالالتزامات المالية في مجال النقل أمام بعض الدائنين الأجانب ".
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روسيا

مرسوم رئاسي يسمح للشركات الروسية بدفع ثمن الطائرات للدائنين الأجانب بالروبل

10:53 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 01.04.2022)
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن "إجراء مؤقت للوفاء بالالتزامات المالية في مجال النقل أمام بعض الدائنين الأجانب"، ونُشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.
ووفقًا للمرسوم، ستتمكن الشركات الروسية من دفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات من الشركات الأجنبية من الدول غير الصديقة بالروبل عبر حسابات مفتوحة في البنوك الروسية.
ذكرت البوابة "مرسوم الرئيس الروسي بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2022 رقم 179" بشأن إجراء مؤقت للوفاء بالالتزامات المالية في مجال النقل أمام بعض الدائنين الأجانب ".
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