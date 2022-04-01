https://arabic.sputniknews.com/20220401/مسؤول-في-الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-ليس-مركز-الكون-ولن-نطلب-منه-رفع-العقوبات-1060717370.html
مسؤول في الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي ليس مركز الكون ولن نطلب منه رفع العقوبات
مسؤول في الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي ليس مركز الكون ولن نطلب منه رفع العقوبات
أكد مدير إدارة التعاون في وزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينتس، أن موسكو لن تطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات، مشيرا إلى أن لديها هامش أمان. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T06:28+0000
2022-04-01T06:28+0000
2022-04-01T06:32+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال كوبرينتس: "لن تطلب روسيا من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات، لأن البلاد لديها هامش أمان، والاتحاد الأوروبي ليس مركز الكون ليدور العالم حوله".وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامير، قد أكد أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إيجاد وسائل لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات، لكنه لم يوضح ما إذا كان بصدد صياغة قيود جديدة.وقالت الخارجية في بيان لها: "استجابة للعقوبات الجماعية من جانب واحد من جانب الاتحاد الأوروبي، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو أمر أساسي للقانون الدولي، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية... ممنوعة من دخول أراضي بلدنا".يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد قوات كييف.ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، شملت إغلاق المجال الجوي وإجراءات تقييدية تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية، فيما قررت بعض الشركات الأجنبية مغادرة روسيا تمامًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/-روسيا-تدرج-القيادة-العليا-للاتحاد-الأوروبي-في-القائمة-السوداء-1060701856.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
مسؤول في الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي ليس مركز الكون ولن نطلب منه رفع العقوبات
06:28 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 06:32 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
أكد مدير إدارة التعاون في وزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينتس، أن موسكو لن تطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات، مشيرا إلى أن لديها هامش أمان.
وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال كوبرينتس: "لن تطلب روسيا من الاتحاد الأوروبي
رفع العقوبات، لأن البلاد لديها هامش أمان، والاتحاد الأوروبي ليس مركز الكون ليدور العالم حوله".
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامير، قد أكد أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي
يعمل على إيجاد وسائل لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات، لكنه لم يوضح ما إذا كان بصدد صياغة قيود جديدة.
وردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي أعلنت الخارجية الروسية أمس الخميس، أن موسكو أدرجت القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء.
وقالت الخارجية في بيان لها: "استجابة للعقوبات الجماعية من جانب واحد من جانب الاتحاد الأوروبي
، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو أمر أساسي للقانون الدولي، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية... ممنوعة من دخول أراضي بلدنا".
يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد قوات كييف.
ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، شملت إغلاق المجال الجوي وإجراءات تقييدية تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية، فيما قررت بعض الشركات
الأجنبية مغادرة روسيا تمامًا.