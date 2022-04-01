https://arabic.sputniknews.com/20220401/مسؤول-كبير-يكشف-هل-ضغطت-أمريكا-على-من-ابن-زايد-لاستخدام-نفوذه-مع-روسيا-1060726856.html
مسؤول كبير يكشف هل ضغطت أمريكا على ابن زايد لاستخدام نفوذه مع روسيا؟
مسؤول كبير يكشف هل ضغطت أمريكا على ابن زايد لاستخدام نفوذه مع روسيا؟
قال مسؤول أمريكي كبير، إن مناقشة زيادة إنتاج النفط لتعويض حصة روسيا لم تكن المحور الأساسي لاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والشيخ محمد بن زايد،... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:55+0000
2022-04-01T09:55+0000
2022-04-01T09:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102361/12/1023611270_0:48:4084:2345_1920x0_80_0_0_86ef76ce4acd2e2c8719f398167f3525.jpg
وأضاف المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، لشبكة CNN، إنه تم التركيز في الاجتماع على العلاقة الأوسع بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والحرب في أوكرانيا، وكيف يمكن للإمارات أن تكون قادرة على تقديم الدعم للأوكرانيين أو استخدام علاقتها مع روسيا لإنهاء الصراع.وأقر المسؤول بأنه "ليس سرا أنه كان هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر في العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات"، مضيفا أن بلينكن رأى في اجتماع الثلاثاء في الرباط فرصة للتواصل على المستوى الشخصي مع محمد بن زايد ومشاركته منظور الالتزام تجاه المنطقة وحول بعض القضايا الرئيسية كيف يرون أنها تمضي قدما".وتابع: "قالوا إن الولايات المتحدة أوضحت لولي العهد الإماراتي ما تفعله إدارة بايدن لأوكرانيا، وأنه إذا كانت الإمارات في وضع يمكنها من تقديم الدعم أو إذا كانت في موقع يسمح لها باستخدام علاقتها مع الروس للمساعدة في تحقيق نهاية الحرب، ونحن بالتأكيد نشجعهم على القيام بذلك ".وذكر المسؤول أنهم يعتقدون أن الكثير من الدول "لا سيما تلك التي تستخدم المعدات الروسية أو التي لديها علاقة دفاعية معها أو ترى روسيا كشريك أمني موثوق" من المحتمل أن تأخذ في الاعتبار "تصرفات روسيا عند اتخاذ قرار غزو دولة مجاورة، وانتهاك القواعد وكذلك الإجراءات الخاصة بكيفية تنفيذ حملتها لإظهار قدراتها العسكرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تقرير-السعودية-والإمارات-تطلبان-إبرام-اتفاقية-دفاعية-مع-أمريكا-1060654518.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102361/12/1023611270_0:0:4008:3006_1920x0_80_0_0_0fc4c09669bfcd9677b7629951aede30.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مسؤول كبير يكشف هل ضغطت أمريكا على ابن زايد لاستخدام نفوذه مع روسيا؟
تابعنا عبر
قال مسؤول أمريكي كبير، إن مناقشة زيادة إنتاج النفط لتعويض حصة روسيا لم تكن المحور الأساسي لاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، في المغرب هذا الأسبوع.
وأضاف المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، لشبكة CNN
، إنه تم التركيز في الاجتماع على العلاقة الأوسع بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والحرب في أوكرانيا، وكيف يمكن للإمارات أن تكون قادرة على تقديم الدعم للأوكرانيين أو استخدام علاقتها مع روسيا لإنهاء الصراع.
وقال المسؤول الكبير إن وزير الخارجية الأمريكي لم يطلب من ولي عهد أبو ظبي استخدام نفوذ الإمارات مع روسيا لمحاولة حملها على الانخراط بجدية في المفاوضات مع أوكرانيا.
وأقر المسؤول بأنه "ليس سرا أنه كان هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر
في العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات"، مضيفا أن بلينكن رأى في اجتماع الثلاثاء في الرباط فرصة للتواصل على المستوى الشخصي مع محمد بن زايد ومشاركته منظور الالتزام تجاه المنطقة وحول بعض القضايا الرئيسية كيف يرون أنها تمضي قدما".
وقال المسؤول إن الإماراتيين قلقون من تأثير الحرب "ليس فقط على أوكرانيا ولكن أيضا على المنطقة، إنهم يسمعون ذلك من شركائهم أيضا".
وتابع: "قالوا إن الولايات المتحدة أوضحت لولي العهد الإماراتي ما تفعله إدارة بايدن لأوكرانيا، وأنه إذا كانت الإمارات في وضع يمكنها من تقديم الدعم أو إذا كانت في موقع يسمح لها باستخدام علاقتها مع الروس للمساعدة في تحقيق نهاية الحرب، ونحن بالتأكيد نشجعهم على القيام بذلك ".
وذكر المسؤول أنهم يعتقدون أن الكثير من الدول "لا سيما تلك التي تستخدم المعدات الروسية أو التي لديها علاقة دفاعية معها أو ترى روسيا كشريك أمني موثوق" من المحتمل أن تأخذ في الاعتبار "تصرفات روسيا عند اتخاذ قرار غزو دولة مجاورة، وانتهاك القواعد وكذلك الإجراءات الخاصة بكيفية تنفيذ حملتها لإظهار قدراتها العسكرية".