https://arabic.sputniknews.com/20220401/مساعد-الرئيس-الإيراني-أصدقاء-أمريكا-أدركوا-أن-الارتباط-مع-العدو-ليس-طريقا-للخلاص-1060735869.html
مساعد الرئيس الإيراني: أصدقاء أمريكا أدركوا أن الارتباط مع العدو ليس طريقا للخلاص
مساعد الرئيس الإيراني: أصدقاء أمريكا أدركوا أن الارتباط مع العدو ليس طريقا للخلاص
قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، اليوم الجمعة، إن جميع أصدقاء أمريكا في المنطقة أدركوا أن الارتباط مع العدو ليس طريقا للخلاص. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:26+0000
2022-04-01T12:26+0000
2022-04-01T12:26+0000
إيران
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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الجمعة، عن رضائي أن الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية حساسة للغاية، ولكن إيران تتمتع بهدوء منذ أكثر من 40 عاما وتتحرك مثل سفينة تسير في المحيط بناء على مبادئها.وشدد محسن رضائي بالقول: "إن مبادئ إيران هي نفسها المبادئ الأساسية، لكن يجب علينا أن نعرف الفرص والتهديدات الجديدة ونخطط لها".وأشار مساعد الرئيس الإيراني إلى أن تقليص العلاقات بين دول المنطقة وأمريكا سيؤدي إلى إحداث تغييرات في مجتمعات المنطقة بأسرها، وقد تمتلك شعوب المنطقة الشجاعة وتقع أحداث في المنطقة.ولفت محسن رضائي إلى أنه تسلمت زمام الأمور في البلاد حكومة شعبية وثورية ويجب استغلال هذه الفرصة، والشرط المسبق لذلك هو إحياء قيم العقد الأول من الثورة الإسلامية.ويعتبر عام 2021، عام التجديد في القيادة الإيرانية، والتقدم في البرنامج النووي، والبدء بمفاوضات مع مجموعة "4+1" (فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الصفقة النووية.وشهد هذا العام في إيران تحديات على مختلف الأصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، كانت أبرزها العقوبات الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وشملت العقوبات شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/أمريكا-تقول-إن-اختلافاتها-مع-إسرائيل-بشأن-إيران-تكتيكية-وليست-استراتيجية-1060727914.html
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إيران, أخبار العالم الآن
مساعد الرئيس الإيراني: أصدقاء أمريكا أدركوا أن الارتباط مع العدو ليس طريقا للخلاص
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قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، اليوم الجمعة، إن جميع أصدقاء أمريكا في المنطقة أدركوا أن الارتباط مع العدو ليس طريقا للخلاص.
ونقلت وكالة فارس
، مساء اليوم الجمعة، عن رضائي أن الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية حساسة للغاية، ولكن إيران تتمتع بهدوء منذ أكثر من 40 عاما وتتحرك مثل سفينة تسير في المحيط بناء على مبادئها.
وشدد محسن رضائي بالقول: "إن مبادئ إيران هي نفسها المبادئ الأساسية، لكن يجب علينا أن نعرف الفرص والتهديدات الجديدة ونخطط لها".
وأشار مساعد الرئيس الإيراني إلى أن تقليص العلاقات بين دول المنطقة وأمريكا
سيؤدي إلى إحداث تغييرات في مجتمعات المنطقة بأسرها، وقد تمتلك شعوب المنطقة الشجاعة وتقع أحداث في المنطقة.
ولفت محسن رضائي إلى أنه تسلمت زمام الأمور في البلاد حكومة شعبية وثورية ويجب استغلال هذه الفرصة، والشرط المسبق لذلك هو إحياء قيم العقد الأول من الثورة الإسلامية.
ويعتبر عام 2021، عام التجديد في القيادة الإيرانية، والتقدم في البرنامج النووي
، والبدء بمفاوضات مع مجموعة "4+1" (فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الصفقة النووية.
وشهد هذا العام في إيران تحديات على مختلف الأصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، كانت أبرزها العقوبات الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وشملت العقوبات
شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.