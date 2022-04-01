https://arabic.sputniknews.com/20220401/مقتل-شرطي-وإصابة-آخرين-إثر-إطلاق-نار-في-ولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-1060723521.html
مقتل شرطي وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
مقتل شرطي وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل ضابط شرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء عملية إطلاق نار داخل أحد المنازل السكنية في ولاية بنسلفانيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:44+0000
2022-04-01T08:44+0000
2022-04-01T08:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048435967_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_315dd2e675a43b4a1a96c40baee28b8c.jpg
وحسب موقع "CBS NEWS"، قال عمدة مدينة ليبانون في الولاية شيري كابيلو، في مؤتمر صحفي اليوم، إن عناصر الشرطة توجهوا إلى منزل في المدينة حوالي الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، تلبية لنداء إزعاج. وأضاف: "بعد ساعة وقع إطلاق نار أدى إلى إصابة العناصر، الذين تم نقلهم على الفور إلى مستشفيات المدينة لإنقاذهم".وأفأد بأنه "تم الإعلان عن وفاة أحدهم، فيما العنصر الثاني في حالة حرجة، والثالث في حالة مستقرة".من جانبه، قال قائد شرطة المدينة، تود برينر، إن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عاما، وقد قتل أيضا في إطلاق النار، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الشرطة-الأمريكية-إصابة-ما-يصل-إلى-10-أشخاص-في-إطلاق-نار-بولاية-أركنسو-1060118483.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048435967_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f834e4c549f18145305c7ad064051324.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
مقتل شرطي وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل ضابط شرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء عملية إطلاق نار داخل أحد المنازل السكنية في ولاية بنسلفانيا.
وحسب موقع "CBS NEWS"
، قال عمدة مدينة ليبانون في الولاية شيري كابيلو، في مؤتمر صحفي اليوم، إن عناصر الشرطة توجهوا إلى منزل في المدينة حوالي الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، تلبية لنداء إزعاج.
وأضاف: "بعد ساعة وقع إطلاق نار أدى إلى إصابة العناصر، الذين تم نقلهم على الفور إلى مستشفيات المدينة لإنقاذهم".
وأفأد بأنه "تم الإعلان عن وفاة أحدهم، فيما العنصر الثاني في حالة حرجة، والثالث في حالة مستقرة".
من جانبه، قال قائد شرطة المدينة، تود برينر، إن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عاما، وقد قتل أيضا في إطلاق النار، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.