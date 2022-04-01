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مقتل شرطي وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
مقتل شرطي وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل ضابط شرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء عملية إطلاق نار داخل أحد المنازل السكنية في ولاية بنسلفانيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:44+0000
2022-04-01T08:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب موقع "CBS NEWS"، قال عمدة مدينة ليبانون في الولاية شيري كابيلو، في مؤتمر صحفي اليوم، إن عناصر الشرطة توجهوا إلى منزل في المدينة حوالي الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، تلبية لنداء إزعاج. وأضاف: "بعد ساعة وقع إطلاق نار أدى إلى إصابة العناصر، الذين تم نقلهم على الفور إلى مستشفيات المدينة لإنقاذهم".وأفأد بأنه "تم الإعلان عن وفاة أحدهم، فيما العنصر الثاني في حالة حرجة، والثالث في حالة مستقرة".من جانبه، قال قائد شرطة المدينة، تود برينر، إن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عاما، وقد قتل أيضا في إطلاق النار، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الشرطة-الأمريكية-إصابة-ما-يصل-إلى-10-أشخاص-في-إطلاق-نار-بولاية-أركنسو-1060118483.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

مقتل شرطي وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

08:44 GMT 01.04.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATT
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل ضابط شرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء عملية إطلاق نار داخل أحد المنازل السكنية في ولاية بنسلفانيا.
وحسب موقع "CBS NEWS"، قال عمدة مدينة ليبانون في الولاية شيري كابيلو، في مؤتمر صحفي اليوم، إن عناصر الشرطة توجهوا إلى منزل في المدينة حوالي الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، تلبية لنداء إزعاج.
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وأضاف: "بعد ساعة وقع إطلاق نار أدى إلى إصابة العناصر، الذين تم نقلهم على الفور إلى مستشفيات المدينة لإنقاذهم".
وأفأد بأنه "تم الإعلان عن وفاة أحدهم، فيما العنصر الثاني في حالة حرجة، والثالث في حالة مستقرة".
من جانبه، قال قائد شرطة المدينة، تود برينر، إن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عاما، وقد قتل أيضا في إطلاق النار، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
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