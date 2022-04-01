https://arabic.sputniknews.com/20220401/مقتل-3-طيارين-وإصابة-آخر-إثر-تصادم-وتحطم-طائرتي-تدريب-عسكرية-في-كوريا-الجنوبية-1060718741.html
مقتل 3 طيارين وإصابة آخر إثر تصادم وتحطم طائرتي تدريب عسكري في كوريا الجنوبية
مقتل 3 طيارين وإصابة آخر إثر تصادم وتحطم طائرتي تدريب عسكري في كوريا الجنوبية
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن طائرتي تدريب تابعتين للقوات الجوية اصطدمتا في الجو وتحطمتا جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 3 طيارين وإصابة آخر بجروح... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:13+0000
2022-04-01T07:13+0000
2022-04-01T07:14+0000
كوريا الجنوبية
العالم
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وحسب "رويترز"، قالت القوات الجوية في بيان إن التحطم وقع بالقرب من قاعدة الطائرات KT-1 في مدينة ساتشيون جنوب شرقي البلاد في حوالي الساعة 13:35 بالتوقيت المحلي (04:35 بتوقيت غرينتش).وأضافت أن أكثر من 30 من رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ بدأوا عمليات البحث في موقع التحطم.وأشارت إلى أنها شكلت فريقا لتحديد سبب الحادث والأضرار.وفي السياق، نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤولي الإطفاء أن ثلاثة طيارين قتلوا وأصيب آخر بجروح خطيرة.ويذكر أن طائرة التدريب KT-1 تم تطويرها بواسطة القوات الجوية الكورية الجنوبية. وهذه هي أول طائرة للأغراض العسكرية من إنتاج كوري جنوبي بالكامل.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/كوريا-الجنوبية-تعلن-إطلاق-صاروخ-فضائي-يعمل-بالوقود-الصلب-1060650676.html
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كوريا الجنوبية, العالم
مقتل 3 طيارين وإصابة آخر إثر تصادم وتحطم طائرتي تدريب عسكري في كوريا الجنوبية
07:13 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 07:14 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن طائرتي تدريب تابعتين للقوات الجوية اصطدمتا في الجو وتحطمتا جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 3 طيارين وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وحسب "رويترز
"، قالت القوات الجوية في بيان إن التحطم وقع بالقرب من قاعدة الطائرات KT-1 في مدينة ساتشيون جنوب شرقي البلاد في حوالي الساعة 13:35 بالتوقيت المحلي (04:35 بتوقيت غرينتش).
وأضافت أن أكثر من 30 من رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ بدأوا عمليات البحث في موقع التحطم.
وأشارت إلى أنها شكلت فريقا لتحديد سبب الحادث والأضرار.
وفي السياق، نقلت وكالة "يونهاب"
عن مسؤولي الإطفاء أن ثلاثة طيارين قتلوا وأصيب آخر بجروح خطيرة.
ويذكر أن طائرة التدريب KT-1 تم تطويرها بواسطة القوات الجوية الكورية الجنوبية. وهذه هي أول طائرة للأغراض العسكرية من إنتاج كوري جنوبي بالكامل.